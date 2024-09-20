Эта прическа покорила мир: как выглядит самая популярная стрижка осени

Боб считается главной стрижкой осени. Она идеально подходит для ежедневных выходов или для праздничного торжества. Несмотря на то, что эта стрижка короткая, с ней можно сделать немало интересных укладок.

Стрижку боб довольно часто делают знаменитости, пишет Lady 24. С одной стороны выглядит, что эта прическа оставляет мало места для маневров с укладкой, однако она довольно вариативная и универсальная.

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Сейчас такую стрижку носит звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз, модель Хейли Бибер и Кейт Бланшетт. Главный редактор американского Vogue всю жизнь ходит со стрижкой боб и не меняет образ. Считается, что боб является главной прической десятилетия.

В целом стрижка боб подходит для любого возраста и любой формы лица. Она имеет стильный вид и задает тон в образе. Эту стрижку легко укладывать и сочетать с различными видами сложного окрашивания.

Моду на популярную стрижку начал Видал Сессон (британский парикмахер). С тех пор попробовать на себе стрижку боб захотели все, кто хотел каким-то образом обновить свою жизнь и добавить стилю определенной изюминки.

Традиционная длина боба – на уровне подбородка или чуть ниже. Однако существуют вариации, такие как удлиненный боб, когда длина достигает плеч. Боб добавляет свежести и молодости внешнему виду, подчеркивая линии лица, поэтому эту стрижку охотно могут делать женщины старшего возраста.

Боб – это вневременная прическа, которая никогда не потеряет своей популярности. А еще преимущество коротких волос в том, что они очень быстро высыхают. Самым популярным является прямой боб, который добавляет образу элегантности. А вот европейский боб позволяет создавать легкие волны. Для того, чтобы поддерживать прическу "в форме", стоит каждые 2 месяца ее обновлять, подстригая концы.