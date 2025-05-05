Идеальная стрижка для тех, кто хочет короткие волосы: ее носят супермодели

Многие девушки привязаны к длинным волосам, однако те, кто хотят подстричься, могут не бояться короткой прически, поскольку она может выглядеть невероятно стильно. Речь идет о новом тренде на бойфренд-боб.

Коротко стриженые волосы часто требуют немало ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Для того, чтобы они имели красивый вид, их надо правильно укладывать, потому что короткая длина довольно требовательна.

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Какая короткая стрижка в моде

Этим летом очень популярной будет стрижка бойфренд-боб, поскольку является простой в уходе. Она подходит к любой форме лица и выглядит гораздо лучше, когда неуложенная или имеет взъерошенную текстуру.

Бойфренд-боб - это немного квадратная, более расслабленная версия классического боба. Выглядит стрижка суперсовременно и удобно. Парикмахеры укорачивают длину у подбородка или немного длиннее, делая тупые края и минимальное наслоение. Такая стрижка достаточно универсальна и прекрасно смотрится на овальном и круглом лице. Прямые линии помогают образу добавить структуры.

Если у кого-то длинная форма лица, то такая стрижка может подкорректировать длину или добавить едва заметный объем, чтобы создать больше баланса. Кудрявость делает стрижку боб еще более интересной и невесомой.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Главной поклонницей этой стрижки является шведская модель Эльза Хоск. Она на собственном примере показывает, как можно интересно стилизовать прическу и представать с выпрямленными, кудрявыми или зачесанными волосами.

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