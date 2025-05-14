Самые красивые босоножки на лето: список обуви, которую можно приобрести
- Дизайнеры предлагают босоножки в стиле ностальгии с морскими и цветочными тематиками, включая танга, желейную обувь, сандалии-гладиаторы и модели со шнуровками.
- Трендовые цвета: шоколадный и вишневый, с минималистичными анималистическими принтами, например леопардовый, питоновый и зебра.
- Известные бренды, такие как Balmain, Bottega Veneta и Victoria Beckham, предлагают вишневые босоножки, которые хорошо сочетаются с бордовыми аксессуарами.
Уже пришло время носить обувь с открытым носком, поэтому время выбрать красивые босоножки, которые идеально завершат любой образ. Дизайнеры в этом году предлагают окунуться в ностальгию и морскую и цветочную тематику.
В коллекциях известных брендов преобладали босоножки танга, желейная обувь, сандалии-гладиаторы в стиле бохо и модели со шнуровками, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Кроме того, этого года в тренде будет шоколадный и вишневый оттенок, а еще минималистичные принты – от змеи до зебры.
Анималистический принт
Чтобы добавить образу характера, приобретите босоножки с анималистическим принтом. Делайте ставку на леопардовые босоножки на каблуке или модели в принт питона. Если хочется еще большей оригинальности, выберите обувь с принтом зебры.
Красивые босоножки на летнее время 2025 / Фото Vogue
Темно-вишневые босоножки
Сочные красные оттенки появились в коллекции брендов Balmain, Bottega Veneta и Victoria Beckham. Вишневый прекрасно подходит к бордовым сумкам, трикотажу или верхней одежде. Отдавайте предпочтение босоножкам именно этого оттенка.
Красивые босоножки на летнее время 2025 / Фото Vogue
Босоножки "танга"
Эта обувь не сдает позиций и в этом году станет еще популярнее. В этих босоножках удобно где угодно. Она состоит из квадратного носка, каблуков kitten-heel и мягких широких ремешков.
Красивые босоножки на летнее время 2025 / Фото Vogue
Сандалии гладиаторы
В моду возвращаются вещи из 1970-х годов. Это замшевые куртки, сумки-хобо и довершают их сандалии гладиаторы. Главная модель лета появилась на подиумах с плоской подошвой, минималистичными ремешками из кожи и с завязками вокруг лодыжек. Смотрятся такие сандалии красиво и в винтажном духе.
Красивые босоножки на летнее время 2025 / Фото Vogue
Mocha Mousse
Мода до сих пор одержима шоколадным цветом. Дизайнеры представили карамельный оттенок, коричневый и горячий шоколад. Темные лоферы замените в этом сезоне на шоколадные босоножки.
Красивые босоножки на летнее время 2025 / Фото Vogue
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