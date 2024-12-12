Забудьте о джинсах: чем их можно заменить зимой – лучшие варианты

Джинсы мы привыкли носить постоянно, однако даже такая базовая вещь со временем надоедает, поэтому вместо них хочется надеть что-то другое. Вариантов в зимнюю пору есть немало, которые хорошо сочетаются с верхней одеждой и обувью.

Заменять джинсы даже стоит, чтобы иметь возможность по-разному комбинировать образы, пишет 24 Канал. Пусть в ваших зимних образах альтернативой выступают различные брюки и лосины, которые выглядят ничем не хуже, чем джинсы. Анализируя выход модных девушек, мы собрали несколько интересных вариантов, которые точно вам понравятся.

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Вельветовые брюки из вельвета

В этом году брюки из вельвета точно стали модными и востребованными. Они являются теплыми и имеют роскошный ретро-шарм. Модницы постоянно носят вельветовые брюки, а в нашу моду они пришли только сейчас. Сочетать вельветовые брюки можно с любыми свитерами, блузами, жакетами и тому подобное.

К ним подходят ботинки челси, угги или зимние сапоги на каблуках. К лучшим цветам принадлежит коричневый, черный и хаки. Если захотите выделиться – попробуйте одеть брюки клеш.



Варианты, которыми можно заменить джинсы / Фото Pinterest

Леггинсы

В зимнее время достаточно актуальны утепленные леггинсы, которые являются комфортными и хорошо сочетаются со всей обувью и верхней одеждой. Леггинсы добавляют замечательного разнообразия в стиле. Они имеют модный вид и являются удобными. Фешиониста сочетают их с дубленками и уггами или челси.



Варианты, которыми можно заменить джинсы / Фото Pinterest

Палаццо

Даже зимой мы носим классические рубашки или блузы, с которыми идеально дополняются классические брюки палаццо. Они добавляют образу элегантности и утонченности. В холодное время с такими брюками можно создать образ Old Money, добавляя джемпер или свитер в базовом цвете.



Варианты, которыми можно заменить джинсы / Фото Pinterest

Кожаные брюки

Кому-то может показаться, что кожаные брюки вышли из моды, но это далеко не так. Выбирайте на зимнюю пору изделия на высокой посадке в классической палитре – это черные, бежевые или коричневые брюки, которые хорошо сочетаются с уггами, ботинками или сапогами на каблуках. Кожаные брюки идеально стилизуются с черными боди или интересными лонгсливами.



Варианты, которыми можно заменить джинсы / Фото Pinterest