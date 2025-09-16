Чем почистить замшевые кроссовки за несколько секунд: гениальный лайфхак
- Блогер Диана Гологовец рекомендует чистить замшевые кроссовки ластиком для карандашей, чтобы удалить пятна от грязи или влаги.
- Марта Стюарт советует делать сухую чистку щеткой и использовать средство для мытья посуды для удаления пятен, а также наносить специальное средство для защиты замши.
Кроссовки из замши имеют красивый и эффектный вид, однако для того, чтобы они как можно дольше прослужили, им надо уделить должный уход. В этом году особенно актуальны винтажные кроссовки из замшевого материала, поэтому далее расскажем, чем именно их очистить.
Ненадлежащий уход за кроссовками может привести к тому, что они потеряют свой привлекательный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец. Блогер рассказала, как сохранить любимую пару взятия в отличном состоянии.
Чем почистить кроссовки из замши?
Несколько лет не исчезают из трендов популярные кроссовки Adidas Samba. Часть этой обуви имеет замшу, поэтому она подлежит тщательной чистке. Блогерша отметила, что почистить ткань можно с помощью обычной резинкой для карандашей.
Уже через несколько секунд пятна от грязи или влаги смогут легко оттереться, а замша посвежеет на глазах.
Как почистить кроссовки из замши: смотрите видео
Как еще можно почистить замшу?
Известная домохозяйка Марта Стюарт рассказала, как легко почистить кроссовки, если они из замшевого материала. Чтобы предотвратить накопление грязи, замшевые кроссовки рекомендуется чистить раз в месяц.
Сначала нужно сделать сухую чистку и убрать щеткой грязь и пыль. Если на кроссовках есть пятно, то убрать его можно с помощью средства для мытья посуды. Лишнюю влагу с кроссовок промокните бумажным полотенцем, а потом нанесите на обувь специальное средство для защиты замши. При контакте с обувью влага скатится и не впитается в ткань.
К слову, основатели бренда "Сапожник" предоставили советы по уходу за обувью из различных материалов, включая натуральную кожу, замшу, нубук и экокожу.
