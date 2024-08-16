Столетний лайфхак: как использовать рисовую воду для здоровых и красивых волос

Хорошие и здоровые волосы – это мечта многих женщин всех возрастов. И из-за невероятной актуальности вопроса существует много способов, которые якобы могут помочь улучшить состояние прядей.

Одним из таких средств считают рисовую воду. Что это такое и чем она полезна для волос, рассказываем далее.

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Что известно о рисовой воде

Исследователи утверждают, что еще тысячу лет назад японки и китаянки наносили на кожу головы и на пряди воду, которая оставалась после замачивания риса. Это помогало им поддерживать локоны блестящими и длинными.

Несмотря на давнюю историю этот лайфхак оставался популярным веками и совсем недавно получил новую волну поддержки благодаря тикток. Современные модницы утверждают, что рисовая вода действительно работает и улучшает состояние волос.

Как рисовая вода влияет на волосы: смотрите видео

В чем польза рисовой воды

Столетнюю актуальность рисовой воды легко объяснить – она действительно богата ценными компонентами, которые могут хорошо повлиять на волосы и кожу головы.

В частности, в ней есть витамины группы B и витамин Е, которые защищают от солнечных лучей и высоких температур, инозитол, который убирает наэлектризованность, аминокислоты, что встраиваются в пустые места волос и делают их крепче и эластичнее, и, конечно, рисовый крахмал, который обволакивает локоны и придает им толщину.

В результате, волосы становятся более шелковистыми, блестящими и здоровыми, а кожа головы получает необходимую влагу.

Как сделать рисовую воду: смотрите видео

Как приготовить и использовать рисовую воду

Приготовить и использовать рисовую воду в домашних условиях чрезвычайно просто. Все, что понадобится – это рис, вода, сито или дуршлаг и две емкости.

Далее остается промыть чашку риса, высыпать в емкость и залить двумя-тремя кружками воды. Рис следует оставить на сутки, чтобы вода забрала как можно больше полезностей.

На следующий день его нужно процедить и можно использовать.

Для удобства это можно делать распылителем – так все средство до капельки попадет на волосы. Держать на прядях рисовую воду лучше около 20 минут, затем смывая. Однако можно и оставлять средство на локонах.