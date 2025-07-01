Деньги на ветер: одежда, которую не стоит покупать даже на распродаже

У каждого из нас в гардеробе есть вещи, которые жалко выбрасывать, поэтому порой рука еще тянется, чтобы их одеть. Впрочем, этой ошибки нельзя допускать, тем более покупать антитрендовые вещи на распродажах, поскольку они уже давно вышли из моды.

С начала июля до середины августа в магазинах уже стартовали распродажи, поэтому следует быть осмотрительными, чтобы среди трендовых вещей не наткнуться на наряд со значительной скидкой, который уже является старомодным, пишет 24 Канал.

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Если же у вас уже есть определенные устаревшие вещи, то вам они могут показаться необходимыми, однако на практике их очень трудно совместить, и вообще, одна забытая вещь способна испортить весь образ. Предлагаем узнать об антитрендовых позициях, которых нужно избегать любой ценой.

Джинсовая жилетка

Деним в этом году очень популярен. Модницы создают красивые монохромные образы с рубашкой и джинсами, однако среди стильных курток, юбок и шорт из денима, нет места для джинсовой жилетки. Лучше не добавляйте эту вещь в свой гардероб, особенно если жилетка серого или черного цвета.



Антитрендовые вещи, которые не стоит носить / Фото Pinterest

Вываренные джинсы

Джинсы-вареники были в моде более 10 лет назад, сейчас их почти никто не носит. Выбросьте их из своего гардероба, не дожидаясь удачного времени их возвращения. Лучше делайте ставку на базовые голубые или белые джинсы, которые популярны в летнее время.



Антитрендовые вещи, которые не стоит носить / Фото Pinterest

Массивные кроссовки

Не стоит покупать такие кроссовки, потому что они совсем неактуальны. Сейчас в моде ретро, поэтому все делают ставку на обувь с цветными деталями в стиле Adidas Samba. Массивные белые кроссовки в стиле Gucci уже давно вышли из моды.



Антитрендовые вещи, которые не стоит носить / Фото Pinterest

Эти вещи выглядят дешево. Они были в моде много лет назад, а сейчас их ни в коем случае не стоит стилизовать с трендовым нарядом. Отказывайтесь от вещей, которые вышли из моды, в пользу вещей, которые всегда будут актуальными.