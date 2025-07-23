Как избежать выгорания волос на солнце: будьте летом осторожными

В летнее время волосы нужно обязательно защищать. Если этого не делать, то пряди могут выгореть на солнечных лучах, а это плохо повлияет на их качество. Ультрафиолет меняет не только структуру волос, но и цвет.

Женщины, которые ухаживают за волосами, стараются сохранить естественный тон локонов, поэтому советуем узнать, что лучше всего помогает в жаркие дни, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Чтобы волосы были здоровыми летом: советы от трихолога

Обладательницы каштанового оттенка волос из-за выгорания могут получить рыжий тон, а русые волосы получают белокурый оттенок. Темные волосы устойчивы к воздействию солнечных лучей из-за большей выработки мелатонина.

Как спасти волосы от выгорания?

Проблемой выгорания волос становятся ломкие и тусклые пряди. Чаще всего испорченные волосы становятся после недельного отдыха на курорте. Чрезмерное солнце и соленая вода способны привести к появлению перхоти и других повреждений.

Постоянное пребывание на солнце приводит к ухудшению кровообращения, из-за чего к волосяным луковицам поступает меньше полезных веществ. Ультрафиолетовые лучи разрушают защитный слой и мелатонин каждой волосинки, поэтому из-за этого меняется цвет локонов.

Также разрушению подвергается кератин – белок, который является основой структуры волос. Еще больше подвержены воздействию солнечных лучей окрашенные волосы.



Волосы от выгорания можно спасти / Фото Unsplash

Чтобы защитить пряди от солнца в летнее время, советуем воспользоваться несколькими действенными советами, которые действительно имеют эффект.

Головной убор

Панама, бейсболка или шляпа прекрасно защищают волосы от солнечных лучей. Надевать защитный головной убор обязательно нужно во время, когда солнце является активным – с 11 до 16 часов.

Мытье головы

Не стоит даже летом мыть голову каждый день, потому что из-за такого частого мытья повреждается естественный защитный слой волос.

Солнцезащитные средства для волос

В магазинах есть немало средств, которые способны защитить волосы от солнечных лучей. Перед тем как выйти на улицу, стоит нанести несмываемый спрей-уход с защитой от ультрафиолета.

Также есть несколько народных методов, которые способны защитить волосы от солнечного воздействия. После мытья волос, нанесите на влажные кончики оливковое, миндальное или кокосовое масло, которые создадут на прядях защитную пленку. А еще можно использовать травяные отвары, которые защищают цвет волос от выгорания.