С чем носить брюки палаццо осенью: 5 модных вариантов, которые подойдут всем

Широкие брюки уже стали классикой, поэтому без них трудно представить современный гардероб девушки. Летом мы носили легкие льняные или шелковые брюки, а вот осенью советуем интегрировать палаццо в свой гардероб.

Палаццо идеально вписываются в повседневные и праздничные образы, пишет Lady 24. Их носят известные королевские особы – от Летиции до Кейт Миддлтон, брюки палаццо обожает первая леди Украины Елена Зеленская, а модницы не представляют без них своих стильных образов.

Смотрите также Запрещенные цвета осени: какую одежду не надо носить в этом сезоне

Благодаря брюкам палаццо можно создать интересный и красивый образ с минимальным количеством усилий. С широкими брюками сочетаются все лонгсливы, свитера, рубашки, обувь и верхняя одежда.

Мы отобрали лучшие стилизации и делимся с вами порцией вдохновения, которые покажут вам красивые образы с брюками палаццо, которые подойдут на осеннюю пору.

С длинным жакетом или кардиганом

В моду этого года входят длинные жакеты длины макси или кардиганы. Эта вещь идеально подойдет для периода, когда еще рано одевать кашемировые пальто. Выглядит она необычно, но интересно и стильно.

С кожаной курткой

Классические палаццо идеально стилизуются со всеми фасонами кэжуальной куртки из кожи в черном или сером цвете. Такой образ составить достаточно просто, а выглядит он максимально эффектно и красиво.

Как костюм

Сочетайте цвет брюк палаццо с жакетом в тон и получите костюм. Благодаря такой эффектной стилизации вы получите безупречный образ, который является уже самостоятельным. Его надо только довершить украшениями, сумкой и обувью на каблуках.

С жакетом

В сентябре вместо верхней одежды можете дополнять свои аутфиты жакетами. Выбирайте изделие черного, серого или коричневого цвета и миксуйте с брюками классических или ярких оттенков.

С рубашкой

Изысканный и элегантный вид имеют брюки палаццо с белыми или голубыми рубашками. Этот аутфит всегда можно дополнить бомбером или тренчем и завершить стильной обувью.

Это лишь маленькая часть стилизаций с брюками палаццо. На самом деле, их можно комбинировать со всеми вещами, которые есть в вашем гардеробе независимо от того, какого цвета у вас брюки. Базовые цвета хорошо сочетаются с нюдовыми и классическими оттенками, поэтому вам не составит проблемы создать лаконичный образ.