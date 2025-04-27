Правила, которые помогут вам улучшить внешность: это гарантированно работает

Улучшить внешность можно и без использования дорогих косметических средств. Достаточно – откорректировать ежедневные привычки.

Нужно понимать, что ни один самый дорогой крем не поможет, если вы ежедневно не высыпаетесь и постоянно испытываете стресс. Неправильные привычки негативно влияют на состояние кожи, волос и общее самочувствие, пишет 24 Канал.

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Как улучшить состояние кожи

Улучшить состояние кожи и отсрочить старение можно, если вы будете придерживаться таких простых правил:

Очищение кожи дважды в день (утром и вечером).

Использование средства в соответствии с типом кожи.

Не забывать про SPF даже зимой.



Как улучшить состояние волос дома / Фото Pexels

Как сделать волосы красивее

Сделать волосы красивыми можно легко, если за ними тщательно ухаживать. В частности, пользоваться индивидуально подобранными средствами. Также важно:

Мыть волосы по индивидуальному графику.

Подстригать волосы регулярно, в среднем раз в 3 месяца.

Использовать термозащиту.

Ежедневно наносить бальзам на волосы.

Избегать воздействия чрезмерных температур, в частности, горячей или очень холодной воды.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.



Что сделать, чтобы кожа была лучше / Фото Pexels

Как улучшить общее самочувствие и внешность

На внешность влияет режим. Ваш организм скажет вам спасибо, если вы будете: