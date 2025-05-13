Какую одежду взять с собой в отпуск: понадобится 5 вещей

На отдых мы всегда выбираем пляжные вещи, особенно тогда, когда собираемся на море. Летняя одежда во время отпуска может быть не только пляжной. Вполне подойдет и повседневный стиль, а также универсальные вещи.

Для того, чтобы не везти с собой слишком много вещей, предлагаем посмотреть список нарядов, которые понадобятся в отпуске и станут хорошей основой для создания красивых образов, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Рубашка оверсайз

Такую рубашку можно легко положить в соломенную сумку и надеть, когда будет прохладно. В рубашке XXL вы будете чувствовать себя уютно и расслабленно.

Платье макси

Длинное платье имеет идеальный вид и немало преимуществ, потому что его можно одеть за секунду и отправиться на пляж, а вечером надеть босоножки с украшениями и пойти в ресторан.

Длинная юбка

Юбку на лето можете выбирать любую – трикотажную, вязаную, крючком или льняную. Эта вещь является обязательным элементом базового летнего гардероба. Сочетайте юбку с топом, блузой и сандалиями в повседневные дни и с босоножками – в праздничные.

Свободные брюки

Очень удобно в отпуске носить брюки свободного кроя, которые являются символом непринужденности и современной элегантности. Такие брюки являются практичными и легкими и будут незаметными в чемодане и совсем не будут ощущаться на теле в теплые дни. Выбирайте для себя льняные, хлопковые и кружевные брюки.

Длинное облегающее платье

Такое платье стоит иметь всем на отдыхе. Облегающее и изысканное платье выгодно подчеркнет изгибы тела и прекрасно подойдет для вечерних прогулок.

К слову! Недавно мы рассказали о брюках, которые стали популярными благодаря своей универсальности и способности сочетаться с различными стилями, включая официально-деловой.