Не только зеленый: какой цвет будет актуальным в год Зеленой Змеи

Каждый день отсчет времени до празднования Нового года все уменьшается, поэтому советуем присматриваться к наряду, который будет актуальным в праздничную ночь. Хозяйкой года будет Зеленая Змея, но это не значит, что все вещи должны быть этого цвета. Астрологи советуют примерить и другие оттенки, которые тоже будут успешными и привлекут успех.

В новогоднюю ночь происходит магия и чудеса, поэтому советуем подбирать для себя наряды именно в тех цветах, которые больше всего понравятся тотемному животному согласно китайскому календарю – Зеленой Змеи, сообщает 24 Канал.

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Правильно подобранные цвета вещей не только подарят вам соответствующее настроение, но и привлекут успех и гармонию в личной жизни.

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Змея любит все оттенки зеленого, коричневый, белый, золотистый, серебристый и белый. Впрочем, в новогоднюю ночь от этих цветов можно отойти и выбрать для себя наряд в тех цветах, который будет модным в течение всего 2025 года.

Здесь надо ориентироваться на цвета наряда, который представили на Неделе моды дизайнеры для весенне-летней коллекции. Итак, с Нового года стоит обращать внимание на несколько роскошных оттенков, которые будут преобладать во многих вещах. Но пока не наступит новый сезон, трендовые цвета 2025 года можете смело примерить в праздничную ночь.

Лаймовый

Этот оттенок является свежим и стильным, он гармонично сочетается с нейтральными тонами и очень красиво смотрится на платьях, костюмах или комбинезонах. Лаймовый – это оттенок зеленого, поэтому точно понравится покровительнице года.

Стильный цвет 2025 года – лаймовый

Эффектный наряд в лаймовом оттенке

Гранатовый

Оттенок, который похож на бургунди, с изысканным красным подтоном – хит 2025 года. Гранат или спелая вишня – фруктовые референсы этого цвета. В новогоднюю ночь выбирайте для себя роскошные костюмы или платья.

Гранатовый – дорогой и роскошный цвет

Гранатовый – один из самых популярных цветов 2025 года

Электрический синий

2025 год подарит нам немало ярких цветов – среди них фаворитом будет электрический синий. Он очень яркий, поэтому не все согласятся его носить, впрочем наряды в нем выглядят эффектно и стильно.

Красивый образ в синем цвете

Синий наделяет образ смелостью

Розовый

Мода на розовый не будет утихать в следующем году, поэтому выбирайте для праздничной ночи нежные платья в разных длинах и фасонах. Розовый цвет на куклах выглядит кукольно и красиво.

Розовый – нежный оттенок, который подходит всем

В розовом все образы выглядят роскошно в розовом цвете

В 2025 году дизайнеры особое внимание уделили наряду черного цвета, однако в новогоднюю ночь советуем избегать этого цвета. Несмотря на то, что вещи в черном – это классика, которая не выходит из моды, астрологи не рекомендуют в новогоднюю ночь примерять корсеты, платья или костюмы в этом цвете, чтобы не навлечь беду.