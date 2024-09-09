С черными волосами и короткой стрижкой: Даша Квиткова шокировала перевоплощением для глянца

Известная украинская инфлюенсерка Даша Квиткова поразила аудиторию впечатляющим перевоплощением. Блогерша снялась для модного издания и полностью продемонстрировала другой стиль одежды и даже изменила прическу.

Даша Квиткова обожает фотосессии и постоянно примеряет на себя интересные образы. Знаменитость уже сделала десятки интересных фотосессий, от которых в восторге ее подписчики. На этот раз знаменитость похвасталась фотографиями для издания BESTIN.UA, в котором ее просто не узнать.

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Даша Квиткова в фотосессии для глянца

Инфлюенсерка стала лицом издания BESTIN.UA. Глянцы часто любят экспериментировать со стилями своих героев, поэтому решили для Даши Квитковой подобрать образ, который ошарашит всю аудиторию.

Знаменитая блондинка на этот раз предстала перед камерами с короткой стрижкой черного цвета и позировала перед фотографом в дерзких рокерских образах. На обложке Даша позировала в белой майке с интересным выражением лица.

Образ Квитковой дополнила юбка длины макси с глубоким разрезом на ноге и черные сапоги на каблуках. Также блогерша примерила короткий черный топ с мехом, который обнажал ее грудь и даже продемонстрировал патриотическую татуировку – карту Украины.

Также Даша позировала в черной футболке и длинных перчатках и примерила на себе базовую белую рубашку в паре с черными брюками и кедами.

Прежде, чем с тобой произойдет что-то прекрасное, все вокруг зашевелится. Не пугайся. Стой твердо и уверенно на своих ногах. Люди захотят сломать тебя и переломить под себя. Но ты у себя есть. Ты на своем пути. Поэтому, дорогая, будь готова дать отпор. Будь готова дать жару. Для самой себя,

– написала Даша в своем инстаграме под публикацией.

Известно, что съемку провели еще в октябре прошлого года, однако интервью переносили трижды из-за ужасных событий и бомбардировки Украины. Для издания Даша Квиткова рассказала об отношениях с родителями, с бывшим мужем Никитой Добрыниным, его мамой и о своих перевоплощениях и о том, какого мужчину видит рядом с собой в будущем.