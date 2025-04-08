Как одеться на фотосессию с сакурами: образ показывает Даша Квиткова в Киото

Инфлюенсер Даша Квиткова поехала в новое путешествие. Уже несколько дней блондинка отдыхает в Японии и делится со своими подписчиками интересным контентом. В Киото начался сезон цветения сакур, поэтому блогерша не только сделала эффектную фотосессию, но и продемонстрировала на себе эффектный образ.

Даша Квиткова любит стильно одеваться и всячески это демонстрирует в своем профиле, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

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Инфлюенсер постоянно удивляет безупречными образами, поэтому для поездки в Японию составила капсульный гардероб, который идеально подходит к стилю страны и прекрасно отражает ее стиль.

Даша Квиткова в Японии

На фотосессию к сакурам Даша Квиткова решила надеть темно-синюю футболку, которую удачно сочетала с брюками палаццо в лимонном оттенке. Сверху модница надела белое пальто, дополнив свой образ с помощью черных лоферов.

Интересной изюминкой в образе Квитковой стал шелковый платок, который она повязала на брюках. Для создания элегантного вайбу, блондинка зачесала волосы в хвост, сделала косу и дополнила ее белой объемной резинкой.

Завершающим штрихом японского образа стала сумка черного цвета от Hermes, золотые украшения и солнцезащитные очки с черепаховой оправой.

Красивый образ Даши Квитковой безупречно вписывается в спокойное место с сакурами в Киото.



Стильный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера



Стильный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера

Инфлюенсерка продемонстрировала на себе достаточно красивые брюки палаццо, которые до сих пор не теряют популярности. Брюки остаются актуальными благодаря своей универсальности и способности создавать стильные образы с минимальными усилиями. Больше о том, с чем носить брюки палаццо этой весной – читайте в нашем материале.