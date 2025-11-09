Как сэкономить на шопинге: узнайте мелкие хитрости до 11 ноября

Ко Дню шопинга магазины устраивают сумасшедшие скидки на товары. Уже 11 ноября можно начать охоту за масштабными распродажами, чтобы приобрести выгодно желанные вещи.

Всемирный День шопинга не уступает по популярности Черной пятнице, пишет 24 Канал со ссылкой на "Виледж".

Уже более 15 лет интернет-магазины проводят масштабные распродажи, поэтому далее расскажем, как подготовиться к покупкам так, чтобы потратить деньги только на необходимые покупки.

Как сэкономить на шопинге?

Подготовьтесь заранее

Не ждите момента, пока появятся вещи в продаже со словом "Sale". Сначала просмотрите, что нужно действительно купить для пополнения гардероба. Составьте список реальных потребностей, чтобы сэкономить время на долгое листание товаров. Перед распродажей изучите ассортимент, чтобы понять, за чем именно стоит "охотиться".

Не ведитесь на валики скидки

Громкие надписи -70% заставляют нас купить то, что мы можем и даже не носить в реальной жизни. Выбирайте из скидок только то, что вам действительно нужно.

Отключите рассылки

Магазины делают рассылки с соблазнительными заголовками "только сегодня", "дополнительная скидка на вторую вещь" и тому подобное. Из-за таких надписей хочется купить больше, чем планировалось. Думайте логически и не соблазняйтесь на такие уловки.



Советы, которые помогут сэкономить в День шопинга / Фото Freepek

Не покупайте ради второго подарка

Часто скидки формируются вокруг приобретения одного товара, а второй идет в подарок. Но часто первая вещь не такая уж и дешевая, поэтому придется переплатить за товар, при том, что второй бонусный подарок вам может даже не подходить.

Дайте себе паузу

После просмотра многих товаров со скидками – хочется приобрести все. Дайте себе перерыв 30 минут, а потом вернитесь к сохраненным вещам и обрейте только то, что для вас действительно важно.

Установите лимит расходов

Выделите на День шопинга определенную сумму денег, которую вы готовы потратить. Это заставит вас быть сознательными и контролировать средства.

На День шопинга могут быть скидки даже на секонд-хендах. Чтобы удалить плохой запах вещей, стоит воспользоваться простыми советами, пишет The Spruce. Для удаления запаха секонд-хенда можно использовать проветривание, соду, уксус, поглотители запаха и паровую очистку. Проветривание на свежем воздухе и солнечном свете, использование соды и уксуса, а также паровая очистка эффективно уменьшают запах.