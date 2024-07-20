Зависимая от шопинга: девушка заполнила свой дом вещами, которые даже не использует

Шопинг может быть приятным и даже нужным занятием, однако иногда он превращается в проблему.

Как девушка поняла, что имеет зависимость от покупок, и в чем это проявляется, рассказываем дальше.

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Как девушка поняла, что зависима от шопинга

19-летняя девушка говорит, что у нее зависимость от покупок. Она откровенно рассказала на Reddit, что ее привычка тратить деньги выходит из-под контроля – упакованные коробки и случайные вещи разбросаны повсюду в ее доме и шансов, что она ими воспользуется, мало.

У меня серьезная зависимость от покупок. Я покупаю гаджеты, одежду и случайные вещи в интернете почти каждый день. Большинство из них я никогда не использую и не ношу. Моя квартира наполнена закрытыми пакетами, а мой банковский счет страдает. Кажется, я не могу остановиться, даже если я знаю, что это вредит моим финансам и психическому здоровью,

– поделилась она.

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Пользователи форума решили помочь девушке. Многие откликнулись с поддерживающими комментариями, но были и те, кто отреагировал довольно холодно. "Это прекратится, когда вы не сможете платить аренду", – написал один из них.

В то же время другой пользователь предположил, что эта привычка может быть полезной, если ее применять правильно: "Посмотрите, будете ли вы так же увлечены, если будете покупать акции или делать вклады на сберегательный счет. Но если серьезно, вы ищете дофамин. Покупая вещи, вы получаете его. Найдите другие занятия, которые дают вам дофамин, иначе зависимость разрушит вашу жизнь".

Многие люди пожелали девушке успехов в наведении порядка в квартире и поделились, что они сталкивались с подобными проблемами с расходами. "Я понимаю, откуда это. Это как временный кайф. Что помогло мне, так это направить эту тягу к покупке на инвестиции. Это как игра, в которой результатом является то, насколько вырастут мои сбережения", – отметил один из комментаторов.