Невозможно узнать: девушка с огромными бровями вернулась к естественному виду

Анжелика Протодьяконова стала звездой благодаря своей огромным бровям, закрывавшим почти весь ее лоб. Однако недавно девушка сменила образ.

Как девушка выглядела с необычными бровями и как изменилась ее внешность после отказа от выразительного макияжа, рассказываем далее.

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Как изменилась девушка с огромными бровями

Анжелика Протодьяконова стала известной еще в 2018 году благодаря своим огромным бровям. Она подчеркивала их черным макияжем таким образом, что брови закрывали большую часть лба.

Благодаря необычному виду девушку сравнивали с персонажем "Angry Birds", но это не останавливало ее и она уверенно носила свои брови.

Как выглядела девушка с огромными бровями: смотрите фото

Я Анжелика. Я стала звездой благодаря своим бровям,

– писала она в своем профиле с гордостью.

Однако недавно девушка, кажется, изменила свой стиль. На последних снимках, которыми она поделилась со своими подписчиками в инстаграм, Анжелика появилась с более сдержанным макияжем. Вместо огромных, которые она имела раньше, теперь у нее четкие и изысканные брови.

Как девушка изменилась: смотрите фото

И, похоже, поклонникам понравился новый образ Анжелики. Многие отреагировали положительно на ее изменения, хотя были и те, кто скучает по ее уникальному виду.