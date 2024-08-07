Повязка для челюсти и патчи даже на рот: девушка показала, как "замораживает старение" в 27

Женщина спит с повязкой для челюсти, патчами под глазами и на рту. Все это она делает, чтобы красиво стареть.

Какие еще вещи включает необычная процедура ночного ухода женщины и как она влияет на ее вид, рассказываем дальше.

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Как женщина ухаживает за собой даже во время сна

27-летняя Мейт Майерс из США стремилась улучшить свой уход за кожей, особенно ночную рутину, поэтому создала для себя необычные ритуалы. Таким образом она хочет замедлить старение и избежать косметической хирургии.

Теперь перед сном женщина наносит средства для ухода за кожей, а затем добавляет патчи на глаза и губы, шапочку для волос, а также повязку для челюсти. Со всем этим она спит.

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Я знаю, что старение – это естественно, но я хочу сделать этот процесс как можно более изящным. У меня довольно глубокие гусиные лапки, и я волновалась о двойном подбородке. Повязка для челюсти – это как тренажер для талии, но для моего лица,

– делится она.

Мейт показывает свою рутину в соцсетях, но далеко не все пользователи воспринимают ее положительно.

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Люди обвиняют меня в том, что я устанавливаю высокие стандарты красоты и как будто настаиваю на том, что все это необходимо делать, чтобы соответствовать этим стандартам. Также есть те, кто говорит, что я делаю это ради мужского внимания, или наоборот те, кто утверждает, что в таком виде со мной никто не ляжет в постель,

– говорит Мейт.

Она также добавляет, что ее муж сначала смеялся над такими процедурами, но теперь называет ее "королевой" и восхищается видом жены.

Что касается результатов ночного ухода, то женщина обещает со временем показать прогресс более развернуто, ведь вводить такую рутину она начала недавно.

Я чувствую себя гораздо увереннее после того, как это делаю. Это мои двадцать минут радости ночью. Это приятная рутина, которую я жду с нетерпением. Я также считаю этот распорядок действительно действенным,

– замечает она сейчас.

Мейт также отмечает, что ее кожа выглядит гораздо лучше теперь, а морщины не так заметны. Кроме того, положительное влияние дает и повязка для челюсти.