В моду возвращаются длинные дубленки: с чем их носить, чтобы эффектно выглядеть

Зимой дубленки довольно популярны, однако раньше мы делали ставки на короткие варианты в базовом черном, коричневом или сером цвете. Теперь в моду входит другой вариант зимней верхней одежды, который выглядит довольно стильно.

Мода циклична, поэтому на смену коротким дубленкам, которые мы любили на протяжении многих лет, приходит дубленка в размере миди, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Даши Квитковой.

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Эту стильную вещь уже успела показать на себе инфлюенсерка Даша Квиткова. Девушка обожает модно одеваться, поэтому продемонстрировала безупречный look на зимнее время года.

Длинная дубленка становится трендом зимы

В инстаграм-пространстве образы с длинными дубленками можно заметить на европейских или американских модницах, которые начали их все чаще носить. Чаще всего девушки выбирают дубленки в коричневом, черном или молочном цвете.

Сочетать с дубленками можно любой наряд. Это могут быть различные свитера, кардиганы или гольфы, а под низ выбирать джинсы, трикотажные брюки или лосины.

Известная инфлюенсерка Даша Квиткова показала интересный образ с длинной дубленкой, которая подойдет для ежедневных выходов. Блогерша надела белый базовый свитер, который соединила с голубыми широкими джинсами.

Сверху она надела коричневую длинную дубленку с молочным мехом и бежевые угги на массивной подошве. Для стильного образа девушка зачесала классический хвост.



Красивый образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогера

В прошлом году Даша Квиткова демонстрировала в своем профиле еще одну дубленку. Она соединила ее с серым свитером, черными лосинами и обувью на каблуках. Для такого аутфита она распустила волосы и надела красивые серьги.

Благодаря тому, что дубленка сочетает в себе кожу и овчину, она сможет непременно согреть в самые сильные морозы. Стилисты советуют в этом сезоне обратить внимание именно на удлиненные варианты дубленок. Они не только защитят от сильного ветра, но и дополнят любой ваш образ.