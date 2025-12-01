Как сохранить запах духов целый день: вирусный трюк, который действительно работает

Не всегда нам удается несколько раз в день обновлять запах духов. Впрочем, для того, чтобы сохранить запах с утра до вечера, стоит воспользоваться простым трюком.

Его преимущество заключается в том, что стойкость любого аромата продлевается гораздо лучше, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как продлить запах духов?

Весь секрет заключается в использовании праймера, который мы используем перед нанесением косметики. Это средство делает кожу более гладкой и помогает макияжу дольше держаться. Большинство из нас даже не знают о том, что именно праймер может продлить стойкость аромата.

Лучше всего духи раскрываются на точках пульса – запястьях, сгибах локтей, за ушами и на шее. Если нанести тонкий слой праймера на эти участки, то база замедлит испарение и позволит запаху равномерно раскрываться в течение дня.

Нужно нанести небольшое количество базы на точки пульса, дать праймеру полностью впитаться, а поверх нанести любимый аромат. Средство создает пленку, которая удерживает ароматные молекулы на поверхности кожи, поэтому запах будет ощущаться дольше.

Формула праймера разработана так, чтобы сохранять макияж, поэтому прекрасно подходит для фиксации духов. Аромат способен хорошо держаться в течение многих часов. Важно только выбирать праймер без запаха, чтобы он не перебил и не изменил композицию духов.

Как долго сохранять запах духов: смотрите видео

Специалисты уже определили несколько духов, которые идеально подходят на зиму, пишет In Journal. Амбер является популярной нотой в зимних духах, сочетая в себе ваниль, пачули и мускус. Среди рекомендованных зимних духов: Aerin Amber Musk, Maison Margiela Replica Jazz Club, Ellis Brooklyn Super Amber, Le Labo Another 13, Christian Dior Ambre Nuit.

