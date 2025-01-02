Навсегда останется в сердце мужчины: духи, запах которых никогда не забудут

Некоторые духи настолько изысканные и успокаивающие, что остаются в памяти мужчин на длительное время. Женщины выбирают для себя неповторимые ароматы, к которым возвращаются снова и снова, поэтому они всегда остаются в моде и не теряют популярности.

Начало года – это отличное время для пополнения своей коллекции новыми духами, которыми вы будете пользоваться в течение длительного времени, пишет 24 Канал.

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Bright Crystal от Versace

Этот аромат обожают женщины, которые любят цветочные и фруктовые запахи. Парфюм, который выпустили еще в 2006 году до сих пор остается желанным. Аромат наполняют верхние ноты граната и льда, средние ноты пахнут пионами, лотосом и магнолиями, а базовые ноты составляют мускус и амбра.



Духи, которые любят мужчины и женщины / Фото Pinterest

Miss Dior Blooming Bouquet от Dior

Парфюм подходит для женщин, которые любят цветочные ароматы. В продаже духи появились еще в 2024 году. Верхняя нота состоит из сицилийского мандарина, средняя нота из розового пиона и дамасской розы, абрикоса и персика, а базовая нота из белого мускуса.



Духи, которые любят мужчины и женщины / Фото Pinterest

Donna Born In Roma от Valentino

Этот парфюм относится к группе ароматов восточные цветочные. Выпустили их в 2019 году. Верхние ноты состоят из черной смородины, розового перца и бергамота. Ноты сердца составляют жасмин и чай из жасмина, а базовые ноты – это бурбонская ваниль и дерево гуаяк.



Духи, которые любят мужчины и женщины / Фото Pinterest

Rose Prick от Tom Ford

Парфюм одинаково подходит для мужчин и женщин и относится к группе ароматов шипровые цветочные. Выпущен парфюм был в 2024 году. Верхние ноты состоят из перца Сычуань и куркумы, ноты сердца наполнены майской розой, болгарской розой и турецкой розой, а базовые ноты пачулей и бобами тонка.



Духи, которые любят мужчины и женщины / Фото Pinterest