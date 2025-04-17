5 магических ароматов, которые сводят с ума: они волшебные и изысканные
- Упомянутые духи включают Tom Ford Vanilla Sex, Soleil de Jeddah от Stephane Humbert Lucas, Black Opium от Yves Saint Laurent, Dolce Blue Jasmine, и Mon Guerlain от Guerlain.
- Каждый аромат имеет уникальную композицию нот, таких как ваниль, лимон, амбра, кофе, инжир, жасмин, бергамот, лаванда, что делает их популярными среди женщин и мужчин.
Есть несколько парфюмов, которые невероятно сильно нравятся всем женщинам и мужчинам. Запахи способны поразить особой композицией и надолго врезаться в память.
Эти духи обязательно стоит добавить в список желаний, чтобы получить яркие ольфакторные впечатления, пишет 24 Канал.
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Tom Ford, Vanilla Sex
Аромат наполнен ванилью, которая смешана с горным миндалем, цветочными нотами и сандалом.
Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest
Soleil de Jeddah, Stephane Humbert Lucas
В этом парфюме сплелись ноты лимона, ромашки, амбры, ириса и ванили. Кроме того, вы сможете любоваться невероятным флаконом с маленьким граненым кристаллом Swarovski персикового цвета, увенчанным золотым колпачком.
Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest
Black Opium, Yves Saint Laurent
Духи наполнены такими ароматами, что женщина моментально становится загадочной, уверенной в себе и сексуальной. Парфюм насыщен цветочными и кофейными нотами, поэтому способен вызвать зависимость.
Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest
Dolce Blue Jasmine
В 2024 году релизом стала еще одна парфюмированная вода Dolce Blue Jasmine. Аромат состоит из сочных плодов инжира и свежих зеленых листьев. Фруктовая нота сохраняется сплетаясь с благоуханием жасмина и сухим кедром.
Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest
Guerlain, Mon Guerlain
Этот аромат уже стал современной классикой. Парфюм наполнен бергамотом и лавандой, букетом из ириса, розы и жасмина самбак. База композиции состоит из пачули, сандала и бензоина.
Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest
Обратите внимание, что для того, чтобы духи долго держались, их надо наносить на запястье, шею или грудь. Куда еще стоит пшикать духи – читайте в нашем материале.