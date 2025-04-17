5 магических ароматов, которые сводят с ума: они волшебные и изысканные

Есть несколько парфюмов, которые невероятно сильно нравятся всем женщинам и мужчинам. Запахи способны поразить особой композицией и надолго врезаться в память.

Эти духи обязательно стоит добавить в список желаний, чтобы получить яркие ольфакторные впечатления, пишет 24 Канал.

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Tom Ford, Vanilla Sex

Аромат наполнен ванилью, которая смешана с горным миндалем, цветочными нотами и сандалом.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Soleil de Jeddah, Stephane Humbert Lucas

В этом парфюме сплелись ноты лимона, ромашки, амбры, ириса и ванили. Кроме того, вы сможете любоваться невероятным флаконом с маленьким граненым кристаллом Swarovski персикового цвета, увенчанным золотым колпачком.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Black Opium, Yves Saint Laurent

Духи наполнены такими ароматами, что женщина моментально становится загадочной, уверенной в себе и сексуальной. Парфюм насыщен цветочными и кофейными нотами, поэтому способен вызвать зависимость.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Dolce Blue Jasmine

В 2024 году релизом стала еще одна парфюмированная вода Dolce Blue Jasmine. Аромат состоит из сочных плодов инжира и свежих зеленых листьев. Фруктовая нота сохраняется сплетаясь с благоуханием жасмина и сухим кедром.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Этот аромат уже стал современной классикой. Парфюм наполнен бергамотом и лавандой, букетом из ириса, розы и жасмина самбак. База композиции состоит из пачули, сандала и бензоина.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Pinterest

Обратите внимание, что для того, чтобы духи долго держались, их надо наносить на запястье, шею или грудь. Куда еще стоит пшикать духи – читайте в нашем материале.