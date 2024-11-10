5 духов на осень, которые захочет каждая женщина: их ароматы впечатляют

Женщины тяготеют к красивой одежде и парфюмам. Редко кто обходится одним любимым ароматом, предпочитая каждый раз пополнять свою коллекцию новой баночкой. Если же вам нравятся духи с запахом черной смородины, рома, лаванды, шафрана или мимозы, то советуем вдохновиться интересными ароматами на осень.

Чтобы поднять себе настроение осенью и окунуться в радостную атмосферу, рекомендуем выбрать для себя замечательные ароматы, которые наполнят энергией даже в пасмурные дни, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Soleil de Jeddah, Stephane Humbert Lucas

В этом парфюме сплелись ноты лимона, ромашки, амбры, ируса и ванили. Кроме того, вы сможете любоваться невероятным флаконом с маленьким граненым кристаллом Swarovski персикового цвета, увенчанным золотым колпачком.



Роскошные духи на осень 2024 / Фото Pexels

APOM, Maison Francis Kurkdjian

Этот парфюм – унисекс, поэтому подойдет для мужчины и женщины. Это амбровый, цветочный, фужерный аромат, который просто удивительно раскрывается на коже и мужчин, и женщин. В парфюме соединился коктейль из лаванды, апельсинового цвета со шлейфом ванили с акцентом иланг-илана и белого мускуса.



Эффектные духи на осень 2024 / Фото Pexels

Idôle L`Intense, Lancôme

Этот привлекательный парфюм способен покорить своим ароматом. В нем сплелась охапка роз, цветы жасмина и бурбонская ваниль.



Роскошные духи на осень 2024 / Фото Pexels

Libre, YSL

Парфюм Libre от YSL – настоящее сокровище, которое должно быть у каждой девушки. Аромат сочетает микс свежей лаванды, цветы апельсина, абмру и ваниль.



Безупречные духи на осень 2024 / Фото Pexels

Top Secret, Bibliotheque de parfum

Парфюм порадует теплыми и пряными нотами. Он пахнет листьями табака, пряными специями, ванилью, древесными нотами и сухофруктами. Аромат успокаивает и придает уверенности.



Роскошные духи на осень 2024 / Фото Pexels