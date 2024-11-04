Эти духи стали фаворитами осени: 6 ароматов, с которыми надо познакомиться
В этом сезоне полки магазинов пополнили несколько новых ароматов, которые уже стали фаворитами. Недавние релизы от известных брендов заполонили внимание женщин, поэтому советуем с ними ознакомиться.
Эти парфюмерные новинки однозначно можно добавлять в свой список желаний, чтобы получить яркие ольфакторные впечатления, передает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Несколько невероятных ароматов этой осенью выпустили бренды мирового уровня, так что у вас есть отличная возможность узнать описание духов, чтобы порадовать себя классным ароматом и разнообразить свой beauty-шопинг.
Devotion
Итальянский бренд представил последнее пополнение линии Devotion – парфюмированную воду Devotion Eau de Parfum Intense. Аромат наполнен ванилью с теплой нотой лесного ореха.
Невероятные духи 2024 года / Фото Pinterest
Dolce Blue Jasmine
В 2024 году релизом стала еще одна парфюмированная вода Dolce Blue Jasmine. Аромат состоит из сочных плодов инжира и свежих зеленых листьев. Фруктовая нота сохраняется сплетаясь с благоуханием жасмина и сухим кедром.
Ароматы, которые полюбили в 2024 году все / Фото Pinterest
All Of Me
Этот аромат подойдет женщинам, которые любят интенсивный цветочный вкус. Верхние ноты композиции состоят из черного ириса и жасмина самбак, далее разворачивается розовый букет, а базу окутывают ароматы мускуса, австралийского сандала и ванили. Этот парфюм подходит для сильного и свободолюбивого характера женщины.
Невероятные духи 2024 года / Фото Pinterest
Ikonik Woman & Ikonik Man
Бренд KARL LAGERFELD выпустил дуэт духов Ikonik Woman & Ikonik Man в узнаваемых и очень красивых флаконах в виде кайзера – в оттенке розового золота и серебра.
Парфюм Ikonik Woman состоит из нот спелой малины в сочетании с розой, после этого раскрывается букет из жасмина самбак и туберозы, а закрывает аромат аромат сандалового дерева и ветивера.
Ароматы, которые полюбили в 2024 году все / Фото Pinterest
Парфюмированная вода для мужчин состоит из нот шалфея, терпкого имбиря, зеленых мандариновых листьев, кокоса и сандалового дерева.
Невероятные духи 2024 года / Фото Pinterest
Libre Flowers & Flames
Этот аромат в этом году представила амбассадор бренда Дуа Липа. Духи наполнены душистой лавандой и бергамотом на старте звучания. Далее раскрывается пальмовый цветок с пустынной лилией и кокосом, а закрывает запах ванильная база. Любимый цветок Ив Сен-Лорана – пустынная лилия, в этом аромате чрезвычайно удачно добавлена, а марокканский цветок апельсина углубляет композицию.