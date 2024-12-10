Эти духи пахнут Рождеством: теплые ароматы, создающие праздничное настроение

Зимой нам хочется особого аромата духов, которые наполнены запахом панетоне, снегом или имбирным печеньем. Чтобы накануне праздников дополнять свои образы невероятными ароматами, рассказываем о самых популярных из них.

Рождество в каждой стране пахнет по-разному, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Жителям Галиции праздник пахнет морской солью или мокрой травой, для жителей Мадрида – чуросом с шоколадом, для жителей Милана – шоколадным панетоне.

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Пахнуть Рождество также может сосной, марципаном, дровами из камина, оберточной бумагой или жареными каштанами. Парфюмеры имеют определенную одержимость – воспроизвести запах этого зимнего праздника.

Мозг обладает способностью запоминать до 35% того, что он чувствует, и только 5% того, что он видит, а рождественские праздники являются наиболее эмоциональными за весь год, поэтому попробуйте добавить в свою коллекцию духов несколько знаковых флаконов.

Аромат панетоне

Эти духи пахнут лесным орехом и мадагаскарской ванилью. Они посвящены итальянскому рождественскому ужину в компании друзей и панетоне – традиционной зимней выпечке. Автор парфюма был вдохновлен трапезой в компании Доменико Дольче и Стефано Габбана, где на десерт подавали именно это изделие с цукатами и ванилью.



Ароматы с запахом зимних праздников / Фото Pinterest

Аромат имбирного печенья

Рождество у нас ассоциируется с имбирным печеньем, а этот аромат насыщенный им с мускатным орехом и корицей с поджаренными лесными орехами, довершенный оттенками топленого масла и ванили. В результате получился такой эликсир, который каждого перенесет в детство, когда мы были в ожидании, как имбирное печенье выпекается в духовке.



Ароматы, которые пахнут Рождеством / Фото Pinterest

Аромат камина

Этот парфюм сочетает дымный аромат дров, горящих в камине, с нотами гваякового дерева, кашмерана и гвоздичного масла. Запах жареных каштанов воспроизводится смесью нот каштана и масла красных ягод. Парфюм как будто переносит в лесную хижину, где пламя потрескивает в успокаивающем огне, а на улице кружит снег.



Ароматы с запахом зимних праздников / Фото Pinterest

Аромат свежего снега

Бренд Moncler решили воспроизвести снег такими ароматами: белыми цветами, итальянским бергамотом с древесными нотами и сливочной ванилью.



Ароматы, которые пахнут Рождеством / Фото Pinterest