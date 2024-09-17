С чем носить джинсовую юбку осенью: повторяем образы за модными девушками

Джинсовая юбка – это классика, которая должна быть в гардеробе каждой девушки. В моде в этом сезоне не только короткие, но и длинные денимовые юбки, которые можно удачно сочетать с разнообразными нарядами.

Все инстаграм-пространство переполнено образами с джинсовой юбкой, поэтому эту тенденцию просто невозможно обойти, пишет Lady 24. Короткие юбки девушки носят с гетрами и лоферами, а длинную юбку сочетают с кроссовками и кожаными куртками. В материале расскажем вам о самых интересных стилизациях.

Читайте также Один стиль – три фигуры: интересное фотосравнение одежды размеров S, M и L

С джинсовой рубашкой

Монохромные образы всегда были в моде и никогда не теряли своей популярности, поэтому ради стильного вида советуем сочетать юбку с джинсовой рубашкой или курткой. Она будет особенно актуальной в осеннее время, поскольку на улице становится довольно прохладно, поэтому без верхней одежды не обойтись.



Стильные образы с джинсовой юбкой / Фото Pinterest

С кожаной курткой

Красиво смотрятся образы с курткой кожанкой в черном, сером или коричневом цвете. Кэжуальный стиль всегда был в моде, поэтому такие аутфиты только подчеркнут осенний вайб.



Модные образы с джинсовой юбкой / Фото Pinterest

С сапогами на каблуках

К джинсовым юбкам выбирайте обувь на каблуках, которые придадут образу особого шика. Удачно будут смотреться аутфиты с замшевыми сапогами, казаками или сапогами до колен на каблуках.



Стильные образы с джинсовой юбкой / Фото Pinterest



Модные образы с джинсовой юбкой / Фото Pinterest

С кроссовками

Для комфортных прогулок сочетайте кроссовки с джинсовыми юбками. К базовым белым кроссовкам идеально подходят длинные или короткие изделия.



Стильные образы с джинсовой юбкой / Фото Pinterest



Модные образы с джинсовой юбкой / Фото Pinterest

Джинсовые юбки являются вневременными, универсальными и чрезвычайно практичными. Сверху можно их сочетать с лонгсливами, рубашками и свитерами, поэтому вы точно найдете для себя идеальный вариант.