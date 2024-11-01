5 видов брюк и джинсов на осень-зиму, которые должны быть в гардеробе у каждой женщины

Осенняя и зимняя пора лучше всего подходят для ношения различных фасонов и цветов брюк. Любители классических фасонов могут выбрать между моделями с завышенной посадкой и вариантами в бежевых цветах и вневременными брюками в клетчатый принт.

А вот поклонницы джинсов, могут выбирать на осенне-зимний сезон мешковатые модели, передает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Любительницы стиля бохо смогут смело носить брюки клеш, которые входят в моду. Девушки, которые любят выделяться, смогут примерить джинсы в технике пэчворк. Как выглядят самые модные брюки на осенне-зимний сезон – смотрите в подборке.

Мешковатые джинсы

С джинсами багги мы не будем расставаться даже осенью и зимой, поскольку множество брендов представили их снова в своих коллекциях. Сочетайте такие джинсы с рубашками, свитерами и даже блузами.



Брюки и джинсы на осень-зиму / Фото Pinterest

Джинсы и брюки клеш

Брюки клеш несколько сезонов подряд пытаются войти в модные тренды, впрочем их модная игра начнется этой осенью. Носите их с роскошными блузами с бантом и жакетами. Фасон клеш также появится на джинсах. Стилисты рекомендуют носить их с обувью на каблуках.



Брюки и джинсы на осень-зиму / Фото Pinterest

Джинсы в стиле пэчворк

В моду возвращаются джинсы в стиле пэчворк. Бренды представили образы моделей, которые были одеты в блузы с кружевом и рюшами. Стильно рифмуются эти джинсы с бежевыми и белыми материалами, которые создают интересные мозаики. Такие джинсы станут хорошей альтернативой классическим изделиям.



Брюки и джинсы на осень-зиму / Фото Pinterest

Брюки карго

Если вы думали, что карго уже вышли из моды, то вы ошибаетесь. Они будут актуальны в осенний и зимний сезон. Однако теперь они изменят свой вид с утилитарного на более элегантный.



Брюки и джинсы на осень-зиму / Фото Pinterest

Брюки и джинсы с высокой посадкой

Такие брюки и джинсы идеально подходят для офиса, торжественных празднований или даже повседневных выходов. Их главные фишки – это завышенная посадка и широкие штанины. Эти джинсы и брюки придадут образам изысканности и практичности.



Брюки и джинсы на осень-зиму / Фото Pinterest

Добавим, что в осенне-зимнем сезоне будут модными кожаные брюки в черном и бордовом цвете. Как показывают модные коллекции, этот наряд до сих пор не потерял популярности. Кроме того, по желанию, можете дополнять образы клетчатыми брюками. Их представили в своих коллекциях бренды Balmain и Burberry.