Легендарный кадр: 90-летний Джорджо Армани позирует на фото с моделями после показа

Знаменитый модельер Джорджо Армани отметил в Париже во время Недели высокой моды свой 20-й юбилейный кутюрный показ. На грандиозном шоу дизайнер представил коллекцию для весенне-летнего сезона и очаровал поклонников легендарным фото с моделями после завершения показа.

Презентация шоу состоялась в здании Palazzo Armani, пишет 24 Канал. Это место приобрел и отреставрировал Армани, чтобы создать там Модный дом ателье и дизайн-студию Armani Privé.

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Особый отель Palazzo Armani открыли накануне 20-го показа. Он поражает изысканными салонными лепнинами, поэтому именно это место выбрал модельер для демонстрации новой коллекции.

Джорджо Армани на фото с моделями

90-летний дизайнер предстал на снимке с моделями со своего показа в нарядном образе. Он надел белую рубашку с синим галстуком, бархатный пиджак и серые брюки, которые дополнил черными лакированными туфлями.

В конце показа он вышел к гостям выразить благодарность со своей моделью за руку под волну оваций.

Что интересно, в юбилейном показе Армани приняли участие шесть украинских моделей. Наряды от известного кутюрье презентовали Анна Савка, Анна Ушенко, Дарья Мальчук, Дарья Швец, Марьяны Гордийцак и Екатерина Зуб.



Джорджо Армани с моделями / Фото из инстаграма Giorgio Armani

Как выглядит 20-я кутюрная коллекция бренда

Дизайнер для юбилейной коллекции решил переосмыслить архивные коды бренда, поэтому соединил основные элементы линейки с вещами вдохновленными азиатской культурой. Их эстетикой Армани увлекся еще более 20 лет назад и переосмыслил наряды через крой, вышивку и выбор ткани. В коллекции были блестящие черные платья, пиджаки с восточными мотивами и юбки расшитые жемчугом.

Линейка Armani Privé была создана в январе 2005 года. По словам Джорджа Армани, высокая мода позволяет ему фантазировать и экспериментировать, выражая свое видение через искусство.

Кроме жакетов и различных фасонов брюк, дизайнер представил платья, которые идеально подойдут для красных дорожек. Они с драпировкой, на одно плечо, с глубоким декольте, обнаженной спиной и смелыми вырезами.