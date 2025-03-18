Галстук – самый обсуждаемый аксессуар 2025 года: добавьте его в свой гардероб

В этом году галстук выходит на новый уровень и уже завоевывает внимание многих модниц. Ранее он был в тренде в нулевых, исчез на длительное время, а теперь снова вернулся, чтобы стать одним из самых обсуждаемых аксессуаров 2025 года.

Стилисты говорят, что этот сезон обещает настоящий модный переворот, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Галстук вырвался из душных офисов и стал символом смелого стиля. Аксессуар начал набирать популярность после показа Saint Laurent SS25. На подиуме модели дефилировали в строгих костюмах с галстуками, в том числе и Белла Хадид, которая любит дополнять галстуком свои образы.

Подтверждают этот тренд даже инфлюенсеры с Недели моды в Милане. Теперь галстуки можно носить как угодно – неудачно завязанным, строго у шеи или даже завязанным бантом.

Аксессуар часто стилизуют с объемными жакетами, пальто и текстурными материалами – твидом или вельветом. Способ завязывания и длины также играет заметную роль. Многие экспериментируют с узлами или свободно спущенными концами.

Галстук идеально подходит для тех девушек, которые нуждаются в свежих изменениях. Большинство модных инфлюенсеров предпочитают классическую стилизацию галстуков в базовых оттенках со сдержанными костюмами.

Попробуйте совместить галстук с легкой рубашкой в пастельных тонах или выберите тонкий галстук с любым принтом и добавьте к кэжуальному костюму. Для непринужденности галстук можно носить без жакета с расстегнутым воротником рубашки. Также галстук можно носить с легким кардиганом вместо жакета, чтобы создать уютный и элегантный вид.

Галстук, который пришел к нам из мужского гардероба, теперь можно носить не только в праздничные дни, но и на каждый день. Брючные костюмы с галстуками начали носить все модницы – от Нью-Йорка до Парижа.