Как увеличить губы с помощью макияжа: лайфхак от визажиста Хейли Бибер

Девушки всегда черпают вдохновение у модных инфлюенсеров для создания красивого образа, прически или макияжа. Нередко модницы даже хотят аналогично повторить вид от А до Я. Стилисты дали интересный гайд, как сделать пухлые губы, как у звезд.

Визажистка Мэри Филлипс является настоящим гуру макияжа среди знаменитостей, пишет 24 Канал со ссылкой на Grazia Magazine. Она постоянно делает макияж Дженнифер Лопес, Хейли Бибер или Кендалл Дженнер.

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Как сделать пухлые губы, как у Хейли Бибер

У жены Джастина Бибера есть фирменная фишка – скульптура кожи, объемные губы и невидимый контур для глаз, которые давно считаются эталонными.

Мэри не только охотно подчеркивает красоту знаменитостей, но и охотно делится секретами макияжа в своем инстаграме. Недавно она рассказала о своем авторском методе контуринга, в котором показала, как тональные средства наносятся после скульптурирования лица, а затем рассказала о технике для создания очерченного контура губ.

Как увеличить губы с помощью макияжа

Нужно начать с уголков губ и рисовать за пределами естественного контура. Надо держаться максимально близко к естественной линии и лишь немного все удлинить сверху и внизу губ.

Обратите внимание, что есть определенные ошибки, из-за которых кожа может стареть быстрее своего времени. Что стоит добавлять в ежедневный уход, а от чего стоит отказаться – читайте в нашем материале.

Далее визажистка акцентирует внимание на ямке Купидона, следуя ее естественной форме, однако легонько ее приподнимает. После этого она берет мягкую кисточку и растушевывает все, чтобы убрать резкие линии. Уже напоследок использует консилер и маленькую кисточку и аккуратно подчищает контур. Ее финальный штрих – это блеск для губ, чтобы результат выглядел достаточно натурально.

Идеальный вариант для создания пухлых губ: смотрите видео