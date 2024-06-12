Сезон босоножек в разгаре: 5 идей французского педикюра

Сезон открытой обуви уже в разгаре, поэтому пришло время выбирать свой дизайн педикюра.

Идеи французских ногтей, которые будут уместны к любым образам и подчеркнут красоту ножек, рассказываем далее.

К теме Актуальные для любого случая: 5 стильных идей педикюра на лето

Классический французский педикюр

Чтобы получить педикюр, который подойдет буквально к каждой обуви, выберите классический дизайн. Для этого возьмите розово-нюдовую основу, которая подходит под тон вашей кожи, и добавьте ярко-белый кончик.

Классический френч: смотрите фото

Цветочный французский педикюр с цветочным рисунком

Сделать френч более оригинальным и нежным можно, добавив к дизайну немного милых цветов. К примеру, можно выбрать белую ромашку с блестящими 3D-акцентами, что создаст одновременно стильный и милый педикюр.

Цветочный френч: смотрите фото

Ярко-розовый французский педикюр в ярком розовом цвете

Чтобы создать яркий и игривый вариант, выберите насыщенный розовый оттенок вместо классического белого. Это простой способ модернизировать французский педикюр и при этом выглядеть элегантно и модно.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto . Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Розовый педикюр: смотрите фото

Радужный французский педикюр радужный педикюр

Эта яркая и жизнерадостная идея радужного французского педикюра наполнена всеми цветами спектра. Дизайн можно дополнить эффектом омбре для дополнительного взрыва цвета.

Радужный френч: смотрите фото

Блестящий французский педикюр

Любите классический французский педикюр, но есть желание добавить немного больше выразительности к дизайну? Идеальным решением является блестящий френч.

Блестящий френч: смотрите фото

Чтобы создать такой педикюр, сделайте классическую основу, а дальше дополните ее серебристым блеском на каждом большом пальце или на всех пальцах, в зависимости от пожеланий.