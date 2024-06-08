Создает иллюзию длины на коротких ногтях: что такое итальянский маникюр и как он работает

Если вы не любите отращивать ногти, но хотите, чтобы они выглядели удлиненными, итальянский маникюр – это идеальное решение.

Что это за вид маникюра и как такой дизайн поможет визуально удлинить ногти и пальцы, рассказываем далее.

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Что такое итальянский маникюр

Секрет итальянского маникюра заключается в том, что он позволяет удлинить ногти и пальцы благодаря умелому нанесению лака таким образом, чтобы создать иллюзию длины.

Такой маникюр преимущественно сочетают с однотонным покрытием. Во время процедуры лаком нужно подойти как можно ближе к кутикуле, не касаясь кожи, а затем нарисовать вертикальную линию ногтя, оставляя небольшой промежуток между краем стенки ногтя и гелем,

– объясняет эксперт по маникюру Алекс Телеки.

Как выглядит итальянский маникюр: смотрите фото

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Она добавляет, что вместе с однотонным покрытием итальянский маникюр можно выполнять и во французском стиле. Единственное отличие заключается в том, что здесь линия френча будет начинаться примерно на половине ногтя как слева, так и справа, чтобы образовать форму "U". Это поможет сделать пальцы и ногти более вытянутыми.

Я совмещаю итальянский маникюр с другими методами, такими как отодвигание кутикул и удаление лишней кожи, чтобы удлинить ногти. Кроме того, форма ногтя является ключевой для того, чтобы они выглядели длиннее с помощью этой техники,

– акцентирует Алекс Телеки.

Как делают итальянский маникюр: смотрите видео

Мастер маникюра говорит, что лучше всего итальянский маникюр работает с короткими и квадратными или немного закругленными ногтями, тогда как с длинными или миндалевидными эффект не будет выглядеть слишком привлекательно.