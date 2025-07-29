Дочь Дональда Трампа прибыла недавно в Великобританию. Для поездки в Лондон Иванка выбрала для себя платье в восточном мотиве. Блондинка надела платье в принт из пальм.

Иванка Трамп известна своим изысканным и минималистичным стилем, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. Дочь президента США всегда подбирает для себя лаконичные образы, в которых имеет элегантный и дорогой вид.

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Как оделась Иванка Трамп в Лондоне?

Бизнесвумен на официальных мероприятиях всегда появляется в костюмах, состоящих из жакетов и юбки или брюк. Также в ее выходах часто встречаются безупречные платья, которые только подчеркивают ее статус.

Отправившись в Великобританию, Иванка Трамп решила немного отойти от своих строгих образов и примерить интересный наряд. Дочь президента надела бежевое длинное платье с накидкой на плечах, которую украшали синие пальмы.

Свой образ блондинка дополнила золотистыми босоножками и клатчем золотистого оттенка. Волосы Иванка легонько уложила в волны. Новый образ собрал в инстаграме почти 100 тысяч лайков.



Изысканный образ Иванки Трамп / Фото из инстаграма знаменитости

Знаменитость любит сдержанные вещи. Ее гардероб состоит из платьев-футляров, приталенных блейзеров, блуз и юбок-карандашей. Все эти вещи позволяют ей выглядеть женственно.

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Иванка Трамп любит чистые цвета, вещи с подчеркнутой талией, без лишних деталей. Часто она появляется в наряде белого, бежевого, темно-синего или серого цвета. В свободное от работы время, дочь президента США охотно может появиться в коротких и изысканных платьях в мини-длине и с разрезом в зоне декольте.