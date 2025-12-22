Украинские дизайнеры, о которых говорили 2025 году: имена, которые громко звучали в мировой моде

2025 год для украинской модной индустрии стал по-настоящему знаковым. Громкие показы, международные коллаборации и присутствие на мировых площадках еще раз доказали, что украинских дизайнеров знают везде. В итоговом материале вспомним ключевые события, которыми запомнился нам этот год.

В 2025 году украинские дизайнеры плодотворно поработали над тем, чтобы о них снова говорили в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Этот год принес нам масштабный проект Ruslan Baginskiy в Galeries Lafayette, выход Кати Сильченко на парижский подиум и много других интересных событий, которые стоит еще раз себе напомнить.

Чем запомнился 2025 год в мире моды?

BETTER в юбилейном шоу Dsquared2

В феврале всемирно известный бренд Dsquared2, основанный близнецами Дином и Дэном Кейтенами, отметил свое 30-летие громким показом в рамках Недели моды в Милане. Юбилейное шоу удивило неожиданной коллаборацией с Юлией Пелипас, которая является основательницей бренда Better. Украинский бренд добавил в коллекцию узнаваемые элементы: корсет из ремней, оригинальное платье, реконструированный костюм и жакет с деконструированными плечами.

Guzema Fine Jewelry & 3.1 Phillip Lim

В феврале популярный украинский бренд Guzema Fine Jewelry презентовал свою первую международную коллаборацию – лимитированную коллекцию украшений, созданную вместе с нью-йоркским брендом 3.1 Phillip Lim. В нее вошли минималистичные, но выразительные украшения: чокер и браслет со змеиным мотивом, которые соединили эстетику обоих брендов.

Ruslan Baginskiy в Galeries Lafayette

Летом 2025 года в честь 10-летия бренда, дизайнер Руслан Багинский реализовал масштабный проект в парижском универмаге Galeries Lafayette. Основатель бренда создал дизайн двенадцати главных витрин, представил поп-ап и открыл полноценный shop-in-shop.

Фасад исторического здания украсил специально разработанный баннер в сине-желтых цветах площадью 140 квадратных метров. Такое сотрудничество стало частью кутюрной программы официальной Недели моды в Париже.

BEVZA × Svitolina

Накануне Уимблдона дизайнер Светлана Бевза вместе с самой титулованной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной представили коллекцию Champions Make Changes.

В нее вошли переосмысленные архивные модели BEVZA, впервые выполненные в белом цвете. Часть прибыли от продаж направят на стипендии для юных украинских теннисистов, а отбор участников осуществит Svitolina Foundation, которая поддерживает развитие детского тенниса в Украине.

Екатерина Сильченко на подиуме L'Oréal в Париже

Основательница бренда The Coat Екатерина Сильченко стала участницей одного из самых громких шоу Парижской недели моды – Liberty, состоявшегося в рамках программы L'Oréal. Дизайнер вышла на подиум со знаменитыми амбассадорами бренда. Среди участников шоу были Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, Ева Лонгория, Джейн Фонда, Энди Макдауэлл и другие звезды.

KSENIASCHNAIDER × Barbour

В ноябре британский бренд Barbour, известный как любимый производитель верхней одежды королевской семьи, представил лимитированную коллекцию в коллаборации с украинским брендом KSENIASCHNAIDER.

Дизайнер переосмыслила две культовые модели Barbour. Куртка Allerston получила денимовый пэчворк, который соединил вощеный хлопок бренда и фирменный деним KSENIASCHNAIDER. В модели Erma ключевым акцентом стали декоративные нашивки в форме осенних листьев.

IENKI IENKI на вершинах мира

Украинский бренд IENKI IENKI в 2025 году вышел на новый уровень, представив высокогорные экспедиционные костюмы в рамках программы Altitude Atelier. Одной из первых их протестировала альпинистка Антонина Самойлова – первая украинка, покорившая Канченджангу, третью по высоте вершину мира. В мае костюмы IENKI IENKI были испытаны на трех восьмитысячниках – Эвересте, Канченджанге и Макалу, доказав свою надежность в экстремальных условиях.

2025 год в очередной раз подтвердил позиции украинского дизайна на мировой арене. Наши бренды и дизайнеры снова четко о себе заявляли на весь мир, поэтому в 2026 году есть шансы, что они удивят нас еще больше с новыми креативными идеями.