Духи уже давно стали визитной карточкой человека. Определенный аромат может полностью отражать его настроение или характер. Некоторые запахи имеют такие ноты, которые способны усилить женскую сексуальность и привлечь мужчину.

Каждая женщина имеет свои любимые духи, а это значит, что среди всех запахов, ей по душе пришелся только один аромат, который подходит именно ей, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Мужчины очень любят женские ароматы, а некоторые духи способны влюбить их в женщину.

Какие женские ароматы нравятся мужчинам?

Orchidée de Minuit, Chloé

Верхние ноты парфюма состоят из орхидеи, рома, гвоздики и жасмина. В базовые ноты входит ваниль, пачули и мускус. Аромат в меру сладкий с определенной пряностью. Эта композиция лучше всего подойдет для женщин после 35 лет.



Ароматы, которые влюбляют мужчин / Фото Pinterest

Sacred Bond, Reinvented

Аромат является сладким и очень приятным. В нем сразу чувствуется букет из цветов и фруктов, в сочетании с жасмином, гарденией и малиной.



Ароматы, которые влюбляют мужчин / Фото Pinterest

Ruby Red, The House of Oud

В верхних нотах этого парфюма присутствует имбирь и танжерин. Средние ноты состоят из цветка имбиря, туберозы и иланг-иланга. Композицию базовых нот составляет засахаренный имбирь, ваниль, древесные ноты и мускус.



Ароматы, которые влюбляют мужчин / Фото Pinterest

Dazzling Girls, Haute Fragrance Company HFC

Аромат уже со старта пахнет цветочно и сладко, имеет легкую горечь абрикосовой косточки с миндальными оттенками. Парфюм окутан иланг-илангом, жимолостью, сливой, морской солью, жасмином Самбака. В базовых нотах чувствуется гелиотроп, ваниль, мускус и бобы тонка.



Ароматы, которые влюбляют мужчин / Фото Pinterest

Majestic RP Parfums

Фруктовый аромат является устойчивым и соблазнительным. Он понравится всем мужчинам, которые любят сладковатый шлейф. Аромат имеет запах персика, маракуйи, малины, черной смородины и ландыша с сандалом и пачулями.



Ароматы, которые влюбляют мужчин / Фото Pinterest

