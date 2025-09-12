Не успели мы отойти от летних образов, как модные инфлюенсеры уже начали показывать новинки на зимнюю пору. Известная шведская модель Эльза Хоск решила продемонстрировать поклонникам, как будет выглядеть актуальная шуба на зимнюю пору.

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды сезона весна – лето 2026, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Эльзы Госк. Первым свою коллекцию представил модный бренд Ralph Lauren, который пригласил известную модель на показ. Эльза Госк, как всегда, удивила всех безупречным образом и показала интересную новинку на зиму.

Как выглядит модная шуба на зиму?

На модный показ в сентябре Эльза Хоск собралась в стиле зимнего выхода. Блондинка надела белую блузу с воланами и жабо, которая в этом сезоне становится все более популярной. На верх скандинавская модница надела жилетку на пуговицах в темном цвете, а на низ – серые классические брюки.

Красавица решила несколько выделиться, поэтому сверху надела длинную коричневую шубу. Именно такой вариант верхней одежды будет актуальным уже через несколько месяцев. Конечно же, шубу нужно выбирать исключительно из экомеха.

Сочетание рубашки с брюками и шубой – это старая классика, которой Эльза Госк вдохновлялась просматривая архивные рекламные съемки бренда для глянца. Модель в черной рубашке, брюках и шубе до сих пор имеет достаточно актуальный и модный вид.

Эльза уложила волосы в локоны, выделила голубые глаза светлыми тенями, а губы подчеркнула коричневой помадой с блеском.

Что стоит купить на осень?