Это самая модная обувь сезона: от нее все в восторге

Обувь является такой же важной, как и наряд, который мы тщательно подбираем ежедневно перед выходом. Весенне-летний сезон сочетает в себе классический минимализм, современность, ретроэстетику, нейтральные оттенки и выразительные акценты.

В тренде оказались кроссовки в ретростиле, лоферы, клоги, слингбэки и босоножки на плоской подошве, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar.

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В предложенной подборке рекомендуем просмотреть главные тренды обуви на весенне-летний сезон, которые смогут дополнить ваши лучшие выходы.

Обувь в стиле бохо

В моду вернется легендарная модель обуви 1970-х годов – клоги. Современная обувь может быть на высокой танкетке, с классической деревянной подошвой или с металлическим декором.



Стильная обувь на весенне-летнюю пору / Фото Harpers Bazaar

Плетеная обувь

Такая обувь в этом году заняла особое место в коллекциях многих мировых брендов, среди которых - Bottega Veneta, Fendi и Jacquemus. Дизайнеры представили кожаные плетеные балетки, впрочем возможны и другие вариации – мюли или лоферы. Каждая обувь покорит своей функциональностью, универсальностью и легкостью.



Модная обувь на весенне-летнюю пору / Фото Harpers Bazaar

Кроссовки в ретростиле

Винтажные элементы и нотки стиля ретро сохраняют свою актуальность несколько сезонов подряд и становятся все более популярными. Обувь имеет минималистичный дизайн, тонкую или плоскую подошву и нейтральные цвета, которые обожают модные девушки. Обращайте внимание на силуэты беговых и теннисных кроссовок 1970-80-х годов, кожу и замшу.



Стильная обувь на весенне-летнюю пору / Фото Harpers Bazaar

Лоферы

Эта обувь – абсолютный мастхэв для весенней поры. До сих пор ведущие бренды не обходятся без лоферов в коллекциях. Несмотря на то, что лоферы – это вневременная классика, впрочем под влиянием модных тенденций фасон и цвет несколько меняется. Форма в этом году будет мягче, а определенный декор придаст игривости.



Красивая обувь на весенне-летнюю пору / Фото Harpers Bazaar

T-bar туфли

В весенне-летнем сезоне будет возвращение силуэта T-bar, который был актуальным в 1990-х и в начале 2000-х годов. Эта обувь придаст вашему образу ретрогламура. Бренд Versace подсказывает, что обувь красиво смотрится с капроновыми колготками.



Стильная обувь на весенне-летнюю пору / Фото Harpers Bazaar

Кстати, в сети уже активно обсуждают кроссовки, которые стали альтернативой Adidas Samba. Они имеют винтажный стиль и подходят для различных повседневных образов. Как выглядят – смотрите в нашем материале.