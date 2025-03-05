Это вредно и опасно: какую одежду и обувь нельзя носить каждый день

Об этом мало кто задумывается, однако некоторые вещи и обувь нельзя носить постоянно, если не хотите, чтобы это привело к проблемам со здоровьем. Специалисты определили несколько элементов гардероба, которые следует носить ограниченно.

У каждого из нас есть любимые вещи, которые не хочется снимать, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. И для того, чтобы сохранить свое здоровье, нужно знать от какой одежды и обуви стоит время от времени делать перерыв.

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Высокие каблуки

Обувь на высоких каблуках имеет красивый и женственный вид, однако носить их ежедневно не стоит. Постоянное ношение каблуков может привести к болям в спине и ногах. Отеки могут появиться сразу после снятия туфель, поэтому это будет признаком, что пора сделать перерыв.

Джинсы скинни

Несмотря на то, что такие джинсы длительное время считаются неактуальными, их все равно активно носят некоторые женщины. Стоит знать, что они нарушают кровообращение в ногах и плохо влияют на работу сосудов. Именно поэтому стоит менять их на широкие джинсы, которые являются стильными и трендовыми.



Джинсы скинни нельзя часто носить / Фото Pexels

Корректирующее белье

Некоторые женщины любят такое белье, поскольку оно придает привлекательные изгибы тела, впрочем это может нанести вред здоровью. Очень тесные трусы на высокой посадке способны спровоцировать изжогу, а если их носить постоянно, то это даже вызовет боль в спине.

Обувь на плоской подошве

Злоупотреблять обувью на плоской подошве также не стоит, поскольку ногам это будет не совсем на пользу. На замену кроссовкам или балеткам время можете примерить обувь с каблуком не выше 3 сантиметров.

По аксессуарам, то обратите внимание на рюкзаки, которые нельзя носить достаточно часто, потому что они искривляют позвоночник, а лямки сдавливают нервы на шее. Если же ношение рюкзака необходимо ежедневно, тогда лучше приобрести ортопедический, который не наносит вреда здоровью.