Распространенные ошибки, которые часто допускают во время домашнего педикюра: что не стоит делать

Лето уже в разгаре, так что сезон педикюра только набирает обороты. И многие предпочитают домашний аналог этой процедуры.

Как сделать самостоятельный педикюр безопасным и каких ошибок стоит избегать, рассказываем далее.

К теме Они также нуждаются в уходе: простые способы сделать стопы снова мягкими

Полностью избавляться от кутикулы

Полностью избавляясь от кутикулы с помощью маникюрных ножниц или кусачек, можно только повысить ее рост в будущем. Однако это не единственная проблема: даже одно неаккуратное движение может привести к образованию микротравм, которые способствуют распространению инфекций.

Лучшим вариантом в домашних условиях будет смягчить кутикулу и аккуратно отодвинуть ее с помощью апельсиновой палочки.

Обрабатывать пятки жесткой пемзой

В попытках получить гладкую кожу на пятках легко переусердствовать с чересчур жесткой пемзой. Результат этого в перспективе обычно обратный: кожа только больше нарастает и грубеет.

Лучше заменить пемзу на абразивную пилку для ног с зернистой поверхностью, с которой можно проводить обработку более деликатно.

Окунать ноги в слишком горячую воду

Распаривание кожи – привычный этап домашнего педикюра. Однако далеко не все женщины тщательно следят за температурой воды, в которую погружают ноги. Если сделать ванну слишком горячей, повысится риск появления трещин и неравномерного отслаивания кожи. Из-за этого можно по ошибке снять "живой" слой. В результате пятки станут не гладкими, а шероховатыми. Оптимальная же температура воды для ванн – 35 – 40 градусов.

Чрезмерно полировать пластину

Из-за полировки ногтей пилочками пластина становится гладкой и блестящей, благодаря чему на нее идеально ложится лак. Однако при частом проведении такой процедуры ногти истончаются и ломаются от малейшего механического воздействия. Обработку ногтей жесткими бафами следует проводить не чаще чем раз в месяц.

Забывать о креме

Завершающим этапом каждой процедуры домашнего педикюра должно быть интенсивное увлажнение, которым многие пренебрегают. Наноси крем следует не только на пятки и основные места натоптышей, но и между пальцами. В противном случае на коже могут образоваться микротрещины, которые грозят распространением инфекции.