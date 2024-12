Как довершить стрижку боб на Новый год: удивительные варианты, которые легко повторить

Стрижка боб является самой популярной не только в этом году, но и в целом, потому что считается классикой. Короткие волосы теперь носят множество молодых девушек, которые подтверждают его практичность и шарм. Для тех, кто носит стрижку боб предлагаем интересные вариации укладки в новогоднюю ночь.

Чтобы не встречать Новый год в спешке, спланируйте свой образ заранее, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Where. Это касается не только наряда, но и макияжа и прически. Девушки с длинными волосами имеют множество идей для манипуляций, а вот обладательницам коротких волос рекомендуем посмотреть, как можно легко и просто создать праздничный вид всего за несколько шагов.

В Новый год хочется иметь необычный вид и выглядеть красивее, чем обычно. В этом нам помогут стильные укладки, которые уже продемонстрировали на себе известные инфлюенсеры.

Боб с бантиками

Тонкие полоски бантика являются самыми популярными в этом году. Объемные банты все еще актуальны, впрочем минималистичные бантики, которые надо цеплять с обеих сторон выглядят куда красивее. Попробуйте совместить праздничный образ с милыми бантиками в ярком цвете. Для эффектного вида, закрутите волосы в локоны.



Красивая укладка с бантиками / Фото из инстаграма Эльзы Госк

Приглаженный боб

Чтобы выглядеть как кинозвезда на красной дорожке, в новогоднюю ночь предлагаем сделать сглаженный боб. Для этого выпрямите волосы и зафиксируйте их с помощью геля и расчески.

Много тонких кудрей

Для создания изящного вечернего образа, создайте даже на короткой длине волос много тонких кудрей. Они придадут объема и праздничности вашему виду.

Боковой пробор

Попробуйте в новогоднюю ночь удивить всех новым вариантом пробора и сделайте его боковым. Поверьте, сначала будет немного необычно, но впоследствии вам такой вариант очень понравится.

Пушистые волны

Любой праздник не обходится без локонов на волосах. Чтобы не выглядеть слишком кудрявой, создайте легкие волны, которые прекрасно подойдут к эффектному или лаконичному наряду.

Выпрямленные волосы

Даже если у вас прямые волосы, дополнительное выравнивание сделает их идеально гладкими и даже визуально удлинит волосы. Также такая прическа предоставит эффект кератина, поэтому тоже выглядит стильно и уместно.