Как укротить сухие кончики волос без стрижки: советы по восстановлению и питанию

Сухие и секущиеся кончики волос знакомая многим проблема. Их обычно рекомендуют подстригать, а чтобы предотвратить появление, важно обеспечить правильный уход за волосами.

Сухие кончики волос могут появляться по разным причинам, отмечает 24 Канал. Чаще всего проблема возникает из-за несбалансированного питания, неправильный уход, частое использование фена и выпрямителя, а также постоянные тугие прически.

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Чтобы улучшить состояние волос, их обычно рекомендуют подстригать. Однако многие девушки мечтают о длинной косе и не решаются обрезать даже несколько сантиметров. На самом же деле без стрижки можно обойтись – сухие кончики можно укротить благодаря простым советам, которые помогут сохранить волосы здоровыми и ухоженными надолго.

Полезные продукты для здоровых волос

Плохой внешний вид волос может быть признаком недостатка питательных веществ. В начале весны наш организм нуждается в много витаминов, чтобы избежать авитаминоза. Именно поэтому нужно придерживаться сбалансированного питания и добавлять в рацион полезные продукты.

Нам может казаться, что сухие кончики волос свидетельствуют только о внешних факторах, впрочем внутреннее наполнение является не менее важным. Чтобы волосы были в хорошем состоянии, стоит употреблять больше растительных продуктов. Ежедневно надо есть овощи и фрукты, в которых есть витамины и нужные минералы, которые влияют на поддержание здорового состояния шевелюры.



Полезные продукты улучшат состояние волос / Фото Shutterstock

Полезны яйца, жирная рыба, листовые овощи, птица, ягоды, орехи, бобовые и красное мясо. Кроме того, стоит не забывать о сезонных овощах и фруктах. Довольно полезной является морковь, которая богата бета-каротином. Авокадо содержит полезные жиры и витамин Е, а в болгарском перце есть необходимые витамины С и А.

Наладив питание и добавив в рацион важные продукты, можно переходить к другим этапам, которые также играют значительную роль в здоровье волос.

Глубокое увлажнение и питание

Использование мягкого шампуня без сульфатов поможет избежать сухих кончиков, поскольку такое средство не будет пересушивать локоны. Специалисты всегда советуют мыть волосы прохладной водой, чтобы не повредить волосы горячей температурой, а для того, чтобы удержать влагу и закрыть кутикулу волос – рекомендуется прибегать к холодному ополаскиванию.

Ликвидировать уже имеющиеся повреждения помогут средства для глубокого увлажнения. Дважды в неделю нужно использовать питательную маску с кератином, протеинами, гиалуроновой кислотой или маслами. Такой продукт поможет восстановить структуру волос. Маска прекрасно помогает при сухости, ломкости и секущихся кончиках.

По желанию можно воспользоваться даже домашней маской на основе желтка, меда, масла и алоэ вера. Такой микс поможет реанимировать сухие кончики.



Маска питает секущиеся кончики / Фото Shutterstock

Кроме маски, можно применять бальзам и кондиционер. Бальзам направлен на укрепление и легкое питание, а кондиционер подходит для ежедневного ухода. Последний продукт подойдет тем, кто моет волосы часто из-за жирного типа кожи головы.

По правилам, после мытья волос шампунем используют сначала маску, а потом уже кондиционер. Средство закрывает кутикулу волос и облегчает расчесывание. А вот бальзам – глубже питает волосы. Этот продукт восстанавливает поврежденные пряди и хорошо укрепляет локоны.

Предотвращают ломкость волос и создают прекрасный защитный барьер масла и сыворотки для волос. Их рекомендуется наносить на влажные пряди после мытья или на сухие кончики для лучшего питания. Эти дополнительные средства для ухода за волосами “запаивают” секущиеся волосы.

Минимизация повреждения волос

Важную роль в уходе за волосами играет расческа. От пластмассовых щеток с острыми зубцами лучше отказаться, поскольку они травмируют волосы и приводят к посечению кончиков. Деревянные расчески с натуральной щетиной меньше вредят прядям, улучшают кровообращение и даже стимулируют рост волос.



Расчесывать волосы стоит деревянной расческой / Фото Unsplash

Специалисты советуют избегать расчесывания мокрых волос расческой. Влажные пряди значительно уязвимее, поэтому лучше подождать, пока они подсохнут.

Для того, чтобы восстановить волосы, на время стоит ограничить сушку феном и выпрямление локонов. Если же без этого не обойтись, обязательно используйте термозащиту – она поможет минимизировать вредное воздействие высоких температур.

Следуя этим советам, уже через несколько недель вы заметите первые результаты.

Качественные средства и надежный производитель

Для борьбы с сухостью и посеченностью кончиков важно выбирать косметические средства, специально разработанные для восстановления волос. Украинский бренд FORTESSE предлагает продукты, которые позволяют достичь здорового вида локонов в домашних условиях.

Правильно подобранные продукты, отвечающие за глубокое питание и увлажнение, помогут улучшить состояние волос уже после нескольких применений.



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