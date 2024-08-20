Лайфхак, который изменит жизнь: в сети показали, как легко одеть браслет
Источник:Learn Something
Можно найти немало женщин, которые любят носить браслеты, но часто отказывают себе в этом удовольствии, ведь надеть украшение самостоятельно бывает непросто.
Оказывается, решить эту проблему можно за несколько секунд. Как правильно надевать браслет, рассказывает Lady 24.
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Как просто одеть браслет
Браслеты – это довольно популярные украшения, которые обожают женщины во всем мире. Однако многие из них сталкиваются с проблемой – одеть аксессуар самостоятельно не так уж и просто.
Исправить это, оказывается, можно за несколько секунд. В сети показали, как одеть браслет с помощью простого лайфхака.
Как одеть браслет: смотрите видео
Чтобы легко и без посторонней помощи одеть украшение, следует взять невидимку.
Ее нужно продеть в кольцо на застежке аксессуара и взять в ладонь. Далее остается только обернуть браслет вокруг запястья и застегнуть его.
Благодаря невидимке сделать это самостоятельно будет чрезвычайно просто, ведь браслет не будет соскальзывать с руки.