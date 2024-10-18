Как выбрать цепочку на шею под форму выреза: стилист дала ценные советы

Задумывались ли вы раньше о том, что форму цепочки и длину надо выбирать под вырез наряда? Стилист Елена Шевченко дала шпаргалку, которая научит вас подбирать украшения под определенный тип вещей.

В своем инстаграме стилистка рассказала, что подбирать украшения под вырез может научиться каждая, поскольку основной закон заключается в том, чтобы украшения повторяли контур декольте.

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К примеру, если воротник круглый – тогда надо выбирать круглую форму цепочки. Для V-образного воротника нужно выбирать длинное украшение. Выбрав для себя широкий вырез кофты или платья, должны помнить, что украшение должно быть исключительно на теле и не касаться наряда.

Елена Шевченко добавила, что украшения любят открытую кожу и воздух. Это означает, что они должны быть заметными. Исключением являются массивные длинные украшения, которые одеваются на водолазки или рубашки.

Если же у вас не очень длинная шея или очень объемный бюст, то длина цепочки должна быть чуть ниже ямочки на шее, но не лежать на груди. В таких случаях стоит избегать чокеров.

Чтобы образ выглядел стильно, постарайтесь избегать тонких цепочек на объемных свитерах или кофтах. Не должно касаться ткани длинное украшение. Оно должно быть полностью на теле.



Основные советы ношения украшения на шее / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Также можно смело миксовать несколько металлов – золото и серебро. По словам эксперта, в современной стилистике разные финиши металлов – более актуальная опция, чем когда украшения и фурнитура имеют одинаковый цвет

Помните, что украшения являются мощным инструментом персонального стиля. Они позволяют добавить образам последних штрихов, эффектно завершить его и расставить акценты. Кроме того, украшения способны создать особое настроение, добавляя внешнему виду определенной динамики и неповторимости.