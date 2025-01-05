Как одеться женщинам после 60 лет: роскошный образ показывает Деми Мур

Известная 62-летняя актриса Деми Мур появилась на кинособытии в красивом наряде. Она примерила черный костюм, который дополнила красивым бантом.

Звезда фильма "Субстанция" невероятно красиво выглядит на свой возраст и демонстрирует своими образами, что цифра в паспорте – не помеха, чтобы выглядеть эффектно, пишет 24 Канал.

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Деми Мур посетила ежегодную церемонию открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards, проходящего в Палм-Спрингс. Для светского выхода актриса надела изысканный наряд, который можно легко и просто повторить.

Образ Деми Мур

На кинособытие звезда Голливуда надела белую блузу с горловиной, которую украсила изысканным колье с огромными камнями. На верх она надела бархатный костюм, состоящий из жакета и брюк. Этот наряд актриса примерила из коллекции осень-зима 2024 бренда Chanel.

Деми Мур выбрала приталенный жакет, который подчеркивал талию и брюки-дудочки, которые визуально удлиняли рост. Знаменитость дополнила аутфит босоножками черного цвета и лаконичным клатчем от Chanel.

Главной изюминкой образа Деми Мур стала ее прическа. Актриса длинные волосы уложила в локоны и довершила большим черным бантом из шелка, который добавлял образу романтичности и даже убрал несколько лишних лет.

Образ актрисы является достаточно сдержанным и красивым, поэтому его сможет повторить каждая женщина после 50 лет. Все, что нужно одеть – это белую блузу или лонгслив под низ и довершить черным костюмом. На кинособытии знаменитость получила награду за съемки в фильме "Субстанция".

Что известно о фильме "Субстанция"

На Каннском кинофестивале фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" за лучший сценарий.

В центре сюжета суперзвезда Элизабет Спаркл (Деми Мур), которая является знаменитой актрисой и даже получила "Оскар". Однако из-за возраста ее перестали приглашать в кино, с чем она никак не могла смириться. Элизабет записывала видеороки по аэробике, но когда ей исполнилось 50 лет, из фитнес-клуба женщину уволили.

Находясь в сильно угнетающем состоянии, она принимает решение принять "Субстанцию" – препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. В результате этого на свет появляется молодая, прекрасная, совершенная Сью (Маргарет Кволли), а Элизабет начинает жалеть об этом.