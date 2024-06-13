Мист, гидролат или термальная вода: в чем разница и какое средство выбрать для лета

Летом часто возникает потребность освежить лицо. Однако умываться водой каждый раз может быть неудобно, ведь так есть вероятность повредить макияж.

Какое средство для этого лучше выбрать и в чем разница между городом, гидролатом или термальной водой, рассказываем далее.

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Что такое термальная вода

Это вода из теплых термальных источников, имеющая состав, обогащенный минералами и микроэлементами, которые смягчают, увлажняют и успокаивают кожу.

Каждое такое средство в разной степени насыщен полезными компонентами, поэтому такую воду делят на несколько категорий: изотоническую (9 – 11 миллиграммов микроэлементов на литр), гипотоническую (менее 9 миллиграммов на литр) и гипертоническую (более 11 миллиграммов на литр).

Все эти разновидности хорошо работают для различных нужд. Так, гипертоническая вода не подойдет сухой и чувствительной коже, для которой хорошей будет гипотоническая, а вот для жирной окажется идеальной.

Как работает мист

Главная задача миста – увлажнять кожу. Для этого в его составе есть очищенная вода и различные активные компоненты, которые непосредственно влияют на свойства жидкости. Например, мист с экстрактом алоэ хорошо успокаивать и увлажнять лицо, а чайное дерево будет бороться с воспалениями и прекрасно работает на жирной коже.

Кроме того, мисты имеют еще одно важное свойство – нормализуют кислотно-основной баланс кожи. В этом они похожи на тоники и тонеры, единственное отличие в форме. Мисты обычно изготовлены в виде спреев, которые можно спокойно использовать в течение дня, даже поверх макияжа.

Летом важно освежать кожу / Фото Freepik

Чем отличаются гидролаты

Гидролат – это цветочная вода, которую получают путем дистилляции растительного сырья: цветов, трав, ягод. В результате получается жидкость с эфирными маслами растений, которая увлажняет, освежает, снимает воспаление и раздражение кожи.

В случае с этим средством свойства конечного продукта сильно зависят от того, какое растение лежит в его основе. Так, роза или жасмин подходят чувствительной коже, а шалфей и мята – жирной.

В общем гидролаты можно использовать вместо тоника после умывания и распылять в течение дня. Только делать это следует осторожно, в отличие от миста, насыщенный маслами он может немного испортить макияж.

Какое средство выбрать и как использовать их в жару

Выбор гидролата, миста или термальной воды на самом деле зависит от конечной цели. Если вы просто хотите увлажнить кожу, подойдет средство любого формата. В то же время тем, кто хочет подлечить и успокоить кожу, лучше отдавать предпочтение термальной воде.

Также ища свое средство для лета, важно обращать внимание на состав. Это должно быть ключевым критерием выбора. Хотите дополнительной антиоксидантной защиты – ищите мисты с витамином С. Нужно нормализовать себорегуляцию – выбирайте гидролат пихты.

Что касается нанесения, идеальным форматом для лета является спрей. Он хорошо распределяется по коже, если наносить его на расстоянии 20 – 30 сантиметров, и совсем не влияет на состояние макияжа.

Вместе с тем, следует помнить, что через несколько минут после распыления средств на кожу ее нужно промокнуть салфеткой, чтобы убрать остатки продукта. В противном случае вместе со спреем испарится и собственная влага эпидермиса.

Особенно важно это правило, когда вы освежаете кожу на улице в летний день – капли воды будут усиленно притягивать ультрафиолетовые лучи, что может спровоцировать пигментацию.