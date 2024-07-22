Достигают копчика: блогер поделилась советами, которые помогли ей отрастить волосы

Обрезать или отращивать – это вечная дилемма многих женщин. Однако если сейчас весы склоняются в сторону длинных прядей, важно знать, как правильно за ними ухаживать и стимулировать рост.

Популярная блогерша поделилась, как отрастила свои локоны до невероятной длины. В чем ее секреты, рассказываем далее.

К теме Женщина, длина волос которой составляет более 2 метров, раскрыла секреты ухода за ними

Как девушка отрастила свои волосы

26-летняя Сезара Робу из Лондона быстро набирает популярность на YouTube благодаря своим роликам, в которых она делится советами о красоте и здоровье. Особое внимание привлекло ее видео об отращивании волос и уходе за ними.

Девушка говорит, что ее волосы от природы были очень кудрявыми и длинными, однако использование фена в течение средней школы, чтобы выпрямить локоны, привело к ухудшению состояния прядей.

Тогда прямые волосы были очень популярным, и, хотя я не хотела их выпрямлять, я все равно стремилась к более прямым локонам. В университете я начала красить волосы, что еще больше повлияло на их здоровье. Я не знала, как правильно ухаживать за окрашенными волосами, поэтому состояние моих локонов ухудшилось,

– рассказывает Сезара.

В марте 2022 года она решила восстанавливать естественный вид своих кудрей после того, как увидела, как другие блогеры хвастаются хорошими, упругими и натуральными прядями.

Теперь блогер имеет здоровые и самые длинные за всю ее жизнь волосы. Когда они мокрые, то достигают копчика девушки, а когда прямые, она часто случайно садится на них.

Вот все, что сделала девушка, чтобы получить такой результат.

Как девушка отрастила волосы: смотрите видео

Короткая стрижка

Первое, что сделала Сезара, – это обрезала свои волосы максимально коротко.

Я хотела восстановить свои волосы и срезать все повреждения, а также уменьшить видимость отрастания цвета. Возможно, понадобилось полтора года, чтобы отрастить его, но это было гораздо быстрее, чем я ожидала,

– делится блогер.

Стимулирование роста

Инфлюенсер отмечает, что могла бы потратить целый день, перечисляя шаги, которые она делала, чтобы стимулировать быстрый рост волос.

Во-первых, я перестала красить волосы. Иногда я использую полустойкую черную краску, чтобы усилить темный цвет, который я имею от природы, но под "иногда" я имею в виду раз в 12 месяцев,

– объясняет Сезара.

Девушка также изменила инструменты, которые использовала для укладки своих прядей ежедневно. Она выбросила свои старые расчески для волос и приобрела те, которые лучше всего подходит для вьющихся волос.

Кроме того, она адаптировала свой уход после того, как узнала, что у нее волосы с высокой пористостью.

Это значит, что белок необходим для здоровья моих волос, и я перешла на гель с белком. Я также начала делать двойное очищение, которое обеспечило надлежащее удаление накоплений продуктов с моих прядей и чистоту и здоровье кожи головы,

– продолжает девушка.

Как выглядят волосы девушки: смотрите фото

Разумное использование тепла

Блогерша замечает, что еще одним ключевым фактором для сохранения длины ее волос было ограничение частоты использования инструментов для термоукладки.

Раньше я была поклонницей сушки волос на воздухе, пока не исследовала негативные стороны длительного содержания прядей влажными. Сейчас я использую фен с диффузором и досушиваю волосы на воздухе,

– говорит Сезара.

Она добавляет, что уменьшение тепла было решающим для сохранения здоровья ее локонов. Девушка использует свой диффузор на слабой или средней температуре и следит, чтобы он не касался волос.

Кроме этого, я выпрямляю волосы раз в 12 месяцев или около того. Я все равно предпочитаю кудрявые пряди, поэтому мне не трудно держаться немного дальше от выпрямителей,

– отмечает блогер.

Мощные средства

Автор контента поделилась, что имеет несколько средств для ухода за волосами, которые она использует, чтобы сохранить свои локоны длинными и здоровыми.

Я люблю надевать атласную шляпку перед сном, поскольку мои локоны с ней выглядят красивыми в течение недели. Если я теряю ее, я не лягу спать, пока не найду,

– признается Сезара.

Вместе с тем она любит гели легкой или средней фиксации с протеином, которые являются ключевыми для поддержания локонов в форме в течение недели.