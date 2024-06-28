Почему локоны не держатся: блогер раскрыла секреты устойчивых кудрей

Многие девушки мечтают о роскошных и стойких кудрях. Однако часто такие прически не держатся больше нескольких часов.

В чем могут быть проблемы, каких распространенных ошибок при накручивании волос стоит избегать и в чем секрет устойчивых прядей, читайте на Lady 24.

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Как сделать локоны устойчивыми

Украинская бьюти-блогер Александра Федив публикует на своей странице в тикток полезные видео по макияжу и прическам. Недавно она рассказала, почему локоны могут не держаться.

Первой ошибкой девушка назвала накручивание еще влажных волос. Если пряди не полностью сухие, то на стайлере они не завиваются, а лишь продолжают высыхать, что и не дает образоваться кудрям.

Вторая ошибка – ничего не наносить до накрутки. Используйте термозащиту,

– советует блогер.

Кроме того, она отмечает, что важно разделять волосы на секции перед тем, как переходить к укладке. Легче всего это сделать, отделив пряди на верхнюю и нижнюю половину за ушами. Это поможет сделать прическу более объемной и убедиться, что все локоны получились.

Каких ошибок во время накручивания волос следует избегать: смотрите видео

Также нужна плойка правильного размера. Многие берут плойку 36 или 38 диаметра, думая, что получатся большие локоны, но получается ровные волосы, потому что большой завиток не держится. Лучше взять меньший диаметр, ведь потом локон разровняется,

– объясняет Александра, добавляя, что ее любимый диаметр – 32 миллиметра.

Вместе с тем она обращает внимание на то, что накручивать нужно не только кончики прядей. Чтобы получился красивый объем, важно прогревать и прикорневую зону, формируя завиток именно там.

При этом ни в коем случае не нужно сбрызгивать еще горячие локоны лаком. Следует дождаться, когда они остынут, ведь иначе лак утяжеляет волосы и способствует их выпрямлению. Кроме того, средство нужно наносить небольшими дозами и уже после того, как локоны расчесали.

Если учесть все эти нюансы, локоны должны получиться устойчивыми и объемными.