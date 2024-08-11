Учитывайте особенности: как правильно расчесываться в зависимости от типа, длины и состояния волос

Расчесывание волос – это не только рутина, но и важная часть ухода. Каждая женщина имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Первоначально стоит правильно подобрать расческу. При выборе учитывайте тип ваших волос:

тонкие волосы лучше расчесывать гребнем с редкими зубцами;

для густых волос подходит массажная щетка;

сухие и поврежденные волосы хорошо расчесываются силиконовым гребнем.

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Избегайте металлических расчесок, ведь они повреждают волосы и вызывают секущиеся кончики.

Как правильно расчесываться

Все, кто имеет вьющиеся волосы, знают, как сложно за ними ухаживать. Они легко запутываются, поэтому нужно использовать специальные расчески с очень редкими зубьями. Начинайте расчесывать от кончиков, постепенно поднимаясь к корням.

Чтобы распутать волосы, всегда начинайте снизу вверх, придерживая пряди рукой. Чтобы еще упростить задачу, используйте несмываемый кондиционер. Он разглаживает волосы и облегчает скольжение расчески.

Регулярно ухаживайте за волосами, используя увлажняющие маски и срезая секущиеся кончики. Если на голове образовались колтуны, не срезайте их. Вымойте волосы, нанесите кондиционер, смойте его, промокните волосы полотенцем и начните расчесывать гребнем с редкими зубцами от кончиков к корням.



Волосы нуждаются в правильном уходе / Фото Unsplash

Можно ли расчесывать мокрые волосы

Расчесывать мокрые волосы можно, если придерживаться определенных правил.

Наносите маску или кондиционер после мытья и осторожно расчешите пряди гребнем.

Если используете смываемый кондиционер, добавьте несколько капель масла, распределите его по всей длине и после этого расчешите волосы.

Всегда начинайте расчесывание с концов, постепенно продвигаясь к корням.

Чтобы расчесать длинные волосы, используйте две расчески: одну с широкими редкими зубьями и одну массажную. Начинайте с кончиков и постепенно поднимайтесь к корням, чтобы не травмировать волосы. После этого используйте массажную щетку для разглаживания и придания блеска.

Лучше всего расчесывать волосы по 10 минут дважды в день. Расческа поможет удалить загрязнения и распределить защитное кожное сало по всей длине, улучшая состояние волос.