Пространство оживет на глазах: 9 способов сделать гостиную более уютной

Гостиная – это едва ли не самая главная комната в доме, ведь там проводит много времени и собирается вместе вся семья.

Как сделать эту комнату чрезвычайно уютной, чтобы в ней было комфортно и приятно находиться, рассказываем дальше.

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Выберите пушистый ковер

Роскошный, пушистый ковер защитит ноги от возможной прохлады пола, а ходить по нему будет невероятно приятно. Такой аксессуар также придаст дополнительного уюта.

Добавьте причудливости

Откажитесь от скучных украшений, добавив причудливое искусство и оригинальные акценты. К примеру, обратите внимание на яркие подушки.

Ковер добавит уюта: смотрите фото

Играйте с текстурами

Ткани играют большую роль в ощущении уюта. В то время как более легкие текстуры, такие как шелк и лен, прекрасно подходят для лета, для холодного времени года лучше подойдет бархат и трикотаж.

Не пренебрегайте растениями

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Создайте иллюзию уютного тропического рая, добавив столько зелени, сколько пожелаете. Кроме того, что растения оживят гостиную, они также прекрасно очищают воздух.

Растения делают пространство более живым: смотрите фото

Продемонстрируйте книги

Ничто так не говорит об уюте, как большие книжные полки. Разместите свои издания на стеллажах или сложите их на столах. Также не откладывайте старые издания, они добавляют особого характера пространству.

Используйте теплый свет

Теплое освещение создает уютную атмосферу и делает пространство более объемным. Выберите несколько ламп вместо использования большого потолочного светильника.

Теплый свет добавляет комфорта: смотрите фото

Интегрируйте пледы

Покрывала и одеяла – это простой способ сделать комнату особенно уютной.

Инвестируйте в искусство

Фотографии, скульптуры и картины сделают комнату аутентичной и комфортной. Если нет достаточного бюджета, чтобы инвестировать в оригинальные предметы искусства, можно использовать собственные фотографии в интересных обрамлениях.

Одеяла будут удачным дополнением: смотрите фото

Ищите интересности на барахолках

Сочетание старого и нового создает особое настроение. Добавьте в свою гостиную винтажные элементы, такие как проигрыватели, старые радиоприемники или старинную мебель, чтобы сделать ее еще более живой.