Идеальные маски для волос, которые можно сделать в домашних условиях

Девушки тщательно следят за своей внешностью, поэтому мечтают иметь красивые, густые и ухоженные волосы. Чтобы достичь желаемого эффекта, советуем воспользоваться несколькими домашними масками, которые достаточно легко сделать.

Волосы требуют не только базового ухода в виде мытья волос, но и подпитки с помощью масок, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Эти маски могут быть не только профессиональными, но и сделанными собственноручно в домашних условиях.

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Предлагаем вам посмотреть несколько лучших масок, которые подарят волосам блеск и здоровый вид.

Маска с кокосовым маслом – для увлажнения

Кокосовое масло прекрасно увлажняет сухие и поврежденные волосы. Наносить средство нужно за 30 минут перед мытьем волос. Оно прекрасно проникнет в структуру волос, увлажнит пряди и придаст невероятный блеск.

Маска с медом и оливковым маслом – для восстановления

Мед невероятно хорошо влияет на восстановление волос. Если совместить его с оливковым маслом, то средство насытит локоны полезными витаминами и спасет пряди от сухости и ломкости. Мед с маслом смешайте в одинаковой пропорции и нанесите на волосы на 30 минут.

К слову! Если хотите покрасить волосы в красивый темный цвет, предлагаем присмотреться к оттенку шоколадный ганаш. Как выглядит трендовый оттенок волос – смотрите в нашем материале.

Яично-авокадная маска – для питания

Яйцо является источником белка, поэтому прекрасно укрепляет локоны, а авокадо восстанавливает их структуру. Мякоть авокадо нужно смешать с яйцом и оставить на волосах на 20 минут. Средство насытит пряди витаминами и вернет блеск.

После этих масок волосы будут выглядеть намного лучше и станут здоровыми и насыщенными.